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Ekonomi

TOBB bünyesindeki 7 sektör temsilcisinden destek: İnşaat malzemelerinde sabit fiyat

TOBB bünyesindeki 7 sektör temsilcisi, 11 ilde deprem konutlarında kullanılacak inşaat malzemelerinde fiyat sabitleme kararı aldı. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, deprem konutları inşa projesine katkı vermek istediklerini söyledi. TOBB deprem bölgesine 6 uçak, 7 gemi ve 3 bin 900 TIR yardım malzemesi, 41 TIR çadır, 970 konteyner, 141 seyyar mutfak, 551 iş makinesi ve seyyar vinç gönderdi.

04:00 . 26/02/2023 Pazar
Yeni Şafak
TOBB bünyesindeki 7 sektör temsilcisi, 11 ilde deprem konutlarında kullanılacak inşaat malzemelerinde fiyat sabitleme kararı aldı.

TOBB bünyesindeki 7 sektör temsilcisi, 11 ilde deprem konutlarında kullanılacak inşaat malzemelerinde fiyat sabitleme kararı aldı.

Deprem felaketinin ardından hükümet yaraları sarmak için olağanüstü çaba harcarken, ilk konutların inşasına da kazma vurdu. Bu büyük inşaat girişimine TOBB’dan destek geldi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Birliğin inşaat malzemeleri üreten sektör meclisi temsilcilerinin hükümetin başlatacağı deprem konutları inşa projesine katkı vermek istediklerini söyledi.

173 BİN BİNA YIKIK

İnşaat sektörünün bir araya geldiği toplantıda Hisarcıklıoğlu, 173 bin binanın yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak tespit edildiğini söyledi. Hisarcıklıoğlu, "İnşaat malzemeleri üreten 7 sektör meclisimizle bir araya geldik. Oda ve borsalarımız ve sektör meclislerimiz ilk günden itibaren müthiş bir seferberlik içinde hareket etti. TOBB camiası olarak 6 uçak, 7 gemi ve 3 bin 900 TIR yardım malzemesi, 41 TIR çadır, 970 konteyner, 141 seyyar mutfak, 551 iş makinesi ve mobil vincin bölgeye sevkini sağladık" dedi. Zorlu süreçte halkın ve özel sektörün dünyaya örnek olacak bir dayanışma örneği gösterdiğini ifade eden Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu: "Aramızda olan inşaat sektörleri temsilcilerimiz devletimizin başlatacağı deprem konutları inşa projesine bizden de bir katkı olsun diyorlar. Bu kapsamda deprem bölgesine yapılacak konutlarda kullanılacak inşaat malzemeleri için fiyat sabitleme taahhüdü veriyorlar. Ham madde ve girdi maliyetlerinde artış olmadığı sürece deprem bölgesine yönelik fiyat sabitlemesine gidiyorlar. Depremden etkilenen 11 ilde yapılacak konutlarda kullanılması öngörülen inşaat malzemelerinde fiyat artırılmaması noktasında mutabakata vardılar."


#TOBB
#Deprem
#İnşaat
#Rifat Hisarcıklıoğlu
2 saat önce
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TOBB bünyesindeki 7 sektör temsilcisinden destek: İnşaat malzemelerinde sabit fiyat
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