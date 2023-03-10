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Ekonomi

Togg'dan önemli NFT açıklaması: Trumore cüzdanı olanlar dikkat

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un NFT açık artırmasını ileri bir tarihe ertelemesine ilişkin olarak bilgi notu yayımlandı. Togg, NFT için AVAX'larını Trumore cüzdanında tutanların açık artırmaya katılabileceğini duyurdu.

15:34 . 10/03/2023 Cuma
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Togg’un mobil uygulaması 'Trumore'

Togg’un mobil uygulaması 'Trumore'

Kahramanmaraş
merkezli 11 ili etkileyen depremin olduğu gün
Togg
'un NFT açık artırması olacaktı. 100. Yıl Özel Seri araçları almak için öncelik sağlayacak NFT açık artırmasının ertelenmesi nedeniyle Togg bilgi notu yayımladı.

Togg, NFT açık artırmasına katılmak isteyenlerin Trumore cüzdanlarında tuttukları Avax'lar ile açıklanacak tarihte NFT açık artırmasına katılabileceklerini duyurdu.

Togg
Togg'dan yapılan açıklama şöyle:

Togg, 5 Şubat’ta yoğun ilgiyle başlayan NFT açık artırmasını, ülkemizi derinden sarsan deprem felaketleri nedeniyle 6 Şubat’ta durdurdu ve sabah saat 08.46’da ileri bir tarihe ertelediğini duyurdu.

Başladığı günden 10 gün sonra tamamlanacağı akıllı kontrat ile blok zincirine işlenen NFT açık artırması, depremin maddi manevi yıkıcı etkilerinin derinden yaşandığı bu zaman diliminde, şartnamesinde de açıkça belirtildiği gibi, kendiliğinden sona ermiş oldu.

Açık artırmanın ileri bir tarihe ertelendiğinin duyurulmasından sonra bazı kullanıcılar Trumore dijital varlık cüzdanlarındaki Avax’larını çektiler, bazıları ise cüzdanlarında tutmaya devam etti. (Burada açıkça ifade etmek gerekir ki; Togg’un kullanıcıların cüzdanlarına müdahale etme, AVAX’larına el koyma, bloke etme, satma ve sonra yeniden geri alma yetkisi yoktur.)

100. Yıl Özel Seri araçlara sipariş verme hakkı tanıyacak NFT açık artırmasının ertelenmesi Togg planlarında değişikliğe neden olmamıştır. Marka, mart ayı içinde web sitesi ve Trumore uygulaması üzerinden ön sipariş almaya başlayacak, siparişleri ve siparişlerin teslimat sıralaması çekilişle belirlenecek ve mart ayı sonundan itibaren ilk akıllı cihazlarını kullanıcılarına teslim etmeye başlayacaktır.

Ülke olarak içinde bulunduğumuz böylesine zor bir dönemde ve felaketin hemen ertesinde yeni bir açık artırma yapmayı doğru bulmayan Togg, Cumhuriyetimizin 100. yılına özel olarak üretilen “100. Yıl Özel Seri” Togg akıllı cihazları için ön siparişe katılma ve teslim alma sıralamasını belirleme hakkını sağlayan NFT açık artırmasını 2023 yılı içinde gerçekleştirecek ve ilgili serinin teslimatlarına 29 Ekim tarihinden itibaren başlayacaktır. Ertelenen NFT açık artırmasına katılmak için hesabında AVAX olan kullanıcılar, 2023 yılı içinde koşulları değiştirilmeden yapılacak NFT açık artırmasına mevcut AVAX’larıyla katılıp, 100. Yıl Özel Seri Koleksiyonu’na sahip olma hakkını sürdürebileceklerdir. Dijital cüzdanlarında AVAX olan kullanıcılar söz konusu AVAX’larını cüzdanlarından çekebilecekleri gibi, dilerlerse cüzdanlarında tutmaya devam edip NFT açık artırmasına katılabileceklerdir.

Togg, 2023 yılında 20 bin adet akıllı cihaz üretecek ve akıllı cihazlar yıl boyunca kullanıcılarına teslim edilecektir.



#Togg
#Deprem
#NFT
#Avax
8 dakika önce
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Togg'dan önemli NFT açıklaması: Trumore cüzdanı olanlar dikkat
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