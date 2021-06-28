Ekonomi TOKİ Aydında konut alanı için yatırımlık 11 arsayı satışa sundu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

TOKİ Aydın'da konut alanı için yatırımlık 11 arsayı satışa sundu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Aydın’da 11 konut alanı için arsayı satışa sundu. Satışların 6 ve 8 Temmuz’da açık artırma yöntemi ile online gerçekleştirileceği bildirildi.

Haber Merkezi İHA
TOKİ Aydında konut alanı için yatırımlık 11 arsayı satışa sundu
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile TOKİ Başkanlığı, 25 ilde toplam 331 arsayı açık artırma yöntemi ile satışa sundu. Aydın’da satışa çıkan yatırımlık proje alanların Didim ve Söke’de olduğu aktarıldı. Didim’de 10 konut alanı, Söke’de ise 1 tane toplu konut alanın satışta olduğu ifade edildi. Söke’deki 1 toplu konut alanı TOKİ tarafından satışa sunulurken, Didim’deki 10 konut alanı ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından satışa sunuldu.

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TOKİ’den satışa sunulan arsaya yüzde 25 peşinat ve 60 ay vade ile sahip olunabileceği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan satışa sunulan arsalara ise yüzde 25 peşinat ve 24 ay vade ile KDV’den muaf sahip olunabileceği belirtildi.

TOKİ’nin yapacağı açık artırmanın 6 Temmuz Salı günü saat 10.30’da, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yapacağı açık artırmanın ise 8 Temmuz Perşembe saat 11.00’de internetten online katılımla gerçekleştirileceği belirtildi.

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