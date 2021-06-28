TOKİ Aydın'da konut alanı için yatırımlık 11 arsayı satışa sundu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile TOKİ Başkanlığı, 25 ilde toplam 331 arsayı açık artırma yöntemi ile satışa sundu. Aydın’da satışa çıkan yatırımlık proje alanların Didim ve Söke’de olduğu aktarıldı. Didim’de 10 konut alanı, Söke’de ise 1 tane toplu konut alanın satışta olduğu ifade edildi. Söke’deki 1 toplu konut alanı TOKİ tarafından satışa sunulurken, Didim’deki 10 konut alanı ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından satışa sunuldu.

EKONOMİ TOKİ'den dokuz ilde 60 ay taksitle satılık arsa

TOKİ’den satışa sunulan arsaya yüzde 25 peşinat ve 60 ay vade ile sahip olunabileceği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan satışa sunulan arsalara ise yüzde 25 peşinat ve 24 ay vade ile KDV’den muaf sahip olunabileceği belirtildi.

REKLAM

TOKİ’nin yapacağı açık artırmanın 6 Temmuz Salı günü saat 10.30’da, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yapacağı açık artırmanın ise 8 Temmuz Perşembe saat 11.00’de internetten online katılımla gerçekleştirileceği belirtildi.