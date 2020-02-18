TOKİ'nin 100 Bin Sosyal Konut Projesi için ilk kura çekiliş tarihi belli oldu

100 bin konuta 1 milyon 211 bin 518 başvuru yapıldı başvuru geldi.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından dar gelirli vatandaşlara yönelik yürütülen "100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi"nde ilk kura çekimi, 24 Şubat'ta İzmir Karabağlar Projesi için yapılacak.

TOKİ'den edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının koordinasyonu, Hazine ve Maliye Bakanlığının desteğiyle TOKİ tarafından yürütülen 221 proje için kura takvimi belirlendi.

Bu kapsamda, ilk kura İzmir Karabağlar Projesi için 24 Şubat'ta yapılacak.

EKONOMİ TOKİ 100 bin sosyal konut projesinde kura tarihi belli oldu

Dar gelirli vatandaşlar için yatay mimari anlayışıyla, mahalle ve komşuluk kültürüne uygun, İstanbul başta olmak üzere 81 ilde 2+1 ve 3+1 planında yapılacak 100 bin sosyal konut için geçen yıl 16 Aralık'ta başlayan başvuru tarihi, 15 Ocak'ta sona erdi.

1 milyon 211 bin 518 başvuru yapıldı

Kimlikli, depreme dayanıklı inşa edilecek sosyal konutlara Türkiye genelinde vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Başvuruların e-Devlet üzerinden ve belirlenen bankaların yetkili şubeleri aracılığıyla kabul edildiği kampanyaya 1 milyon 211 bin 518 başvuru yapıldı.

EKONOMİ Yeni sosyal konutların inşa edileceği yerler belirlendi

Projeye en çok başvuru 375 bin 953 ile İstanbul'dan yapıldı. İzmir'den 75 bin 288, Gaziantep'ten 69 bin 686, Bursa'dan 56 bin 142 ve Ankara'dan da 18 bin 38 kişi başvuruda bulundu.

Proje kapsamında, TOKİ tarafından her ilde ayrı ayrı kura çekimi yapılacak.

100 bin sosyal konut projesi kapsamında, İstanbul'da talep toplanan 3 projedeki 10 bin konutun ilk kurası, Tuzla'da 117 bin 650 başvurunun yapıldığı 5 bin 750 konut için yapılacak. Kura töreni, 16 Mart Pazartesi günü gerçekleştirilecek.

Kura çekimi, Arnavutköy'de yer alan 3 bin 750 konut için 18 Mart, Başakşehir'deki 500 konut için de 20 Mart'ta yapılacak.

Başkentte ilk kura çekilişi 6 Mart'ta

Ankara'da 7 projede talep toplanan 4 bin konut için de kura çekilecek. 18 bin 38 kişinin başvuru yaptığı 7 projenin kuraları, martın ikinci haftası yapılacak. İlk kura Sincan'daki 2 bin 300 konut için 6 Mart'ta olacak.

Öte yandan, 25 bin 255 başvurunun yapıldığı Bursa Yıldırım Projesi'nin 9 Mart, 47 bin 931 başvurunun yapıldığı Gaziantep Şahinbey Projesi'nin 30 Mart'ta kura törenleri gerçekleştirilecek.

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Diğer kura çekimlerinden bazılarının tarihleri şöyle:

Diyarbakır Yenişehir Projesi 2 Nisan,

Batman Merkez Projesi 3 Nisan,

Adana Sarıçam Projesi 27 Mart,

Trabzon Merkez Projesi 7 Mayıs,

Konya Selçuklu Projesi 5 Mart,

Sakarya Adapazarı Projesi 10 Mart,

Kocaeli İzmit Projesi 11 Mart,

Antalya Merkez Projesi 25 Mart,

Şanlıurfa Eyyübüye ve Karaköprü Projeleri 1 Nisan,

Van Erciş Projesi 9 Nisan, Elazığ Projeleri 14 Nisan,

Malatya Projeleri 15-16 Nisan,

Samsun İlkadım ve Canik projeleri 30 Nisan,

Edirne Lalapaşa ve Merkez projeleri 7 Mayıs,

Erzurum Merkez Projesi 18 Mayıs,

Manisa Köprübaşı, Akhisar ve Salihli projeleri 19 Haziran,

Ordu projeleri 27-28 Mayıs,

Konya Ereğli ve Beyşehir projeleri 30 Haziran.

Bütün projelerin kura tarihlerine TOKİ'nin resmi internet sitesi "www.toki.gov.tr" üzerinden ulaşılabiliyor.

OYNAT 00:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal konut müjdesi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 100.000 Sosyal Konut Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Yüzde 10 peşinatın ardından kalanın tamamı için aylık 894 liradan başlayan taksitler ve 240 aya varan vadelerle ev sahibi olma imkanı sağlayacağız'' dedi. Projenin toplam yatırım bedeli ise yaklaşık 17 milyar 300 milyon lira. BiP'te paylaş

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Yüzde 10 peşinat, 240 ay sabit vade imkanı

Proje ile 100 bin dar gelirli aile, kira öder gibi yüzde 10 peşinat, aylık 894 liradan başlayan sabit taksitlerle ev sahibi olacak.

Konutlar, yatay mimari anlayışıyla 2+1 brüt 75 ve 85, 3+1 brüt 100 metrekare şeklinde inşa edilecek.

Türkiye genelindeki proje kapsamında, vatandaşların konut finansmanının sağlanması için hem kamu hem de katılım bankaları hizmet verecek.