Trendyol Mega Eylül ile sonbahar alışverişinde müşterilerinin yanında





Türkiye’nin lider, dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol, kurulduğu günden bu yana Türkiye’ye ve ekosisteme en büyük pozitif etkiyi yaratan şirket olma hedefiyle satıcılarının işlerini büyütürken, müşterilerinin hayatını kolaylaştırıyor.





Sonbahar alışverişi yaparken, tasarruf etmek isteyen müşterileri için 12-17 Eylül’de Mega Eylül kampanyasını sunan Trendyol, satıcılarının da iş hacmini büyütmelerine katkı sağlıyor.





Türkiye’nin lider, dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol, milyonlarca müşterisine teknoloji gücüyle kusursuz bir alışveriş deneyimi yaşatırken, müşterilerinin ihtiyaçlarını tek bir platform üzerinden karşılamasını sağlayarak onların hayatlarını kolaylaştırıyor.





Trendyol, Türkiye’nin dört bir yanında yer alan binlerce satıcısının milyonlarca ürününü müşterileriyle buluşturuyor. Trendyol, müşterilerinin ihtiyaç ve isteklerini dinleyerek, geri bildirimlerini dikkate alıyor, onların ihtiyaçlarını karşılamak için yeni uygulamalar hayata geçiriyor.





Müşterilerinin ihtiyaçlarını avantajlı fiyatlar ile karşılamalarını hedefleyen Trendyol, bunun için kampanyalarına da devam ediyor. Mega Eylül kampanyası kapsamında, binlerce ürünü uygun fiyatlar ile kullanıcıları ile buluşturuyor.





Trendyol 12 – 17 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek Mega İndirim Kampanyasıyla birlikte alışverişi daha keyifli ve ekonomik hale getiriyor. Uygun fiyatlı birçok ürün çeşidinin olduğu Mega Eylül kampanyasında, giyimden aksesuara, kozmetikten elektroniğe kadar Mega Eylül kampanyası fırsatlarından yararlanmak için linke tıklayabilirsiniz.





Link: https://www.trendyol.com/s/mega-eylul









Görüşlerinizi paylaşın yorumları okuyun

Müşterilerinin geri bildirimlerini yakından takip eden Trendyol’da, müşterilerin satın aldıkları ürünler için yorum yapma özelliği ve platformdaki tüm ürünler için ise şikayet butonu özelliği bulunuyor. Ürün fotoğrafları, ürün puanı ve müşteri yorumları, avantajlı alışveriş için büyük önem taşıyor. Yüksek ürün puanları ve olumlu müşteri yorumları alışverişe yönelik ön bilgi sağlıyor. Müşteriler, satın aldıkları ürünü değerlendirmek amacıyla yorum yaparken, aradığı ürününün farklı satıcılardaki yorumlarını ve fiyatlarını karşılaştırarak, almak istedikleri satıcıya karar verebiliyor. Bununla birlikte akıllı telefonlarından ürünün ekran görüntüsünü alarak ya da ürün sayfasının altına inerek, Şikayet Et Butonu’na tıklayıp görüşlerini paylaşabiliyor.





7/24 müşteri deneyime ulaşabilirsiniz

Müşterilerin olumlu veya olumsuz bir deneyim yaşadığında hızlı bir şekilde iletişim kurması gerekebiliyor. Trendyol müşterileri Chatbot aracılığıyla Trendyol müşteri hizmetlerine 7/24 ulaşabiliyorlar.





12 milyon müşteri Trendyol Gel-Al Noktalarını tercih etti

Adrese teslim kargo hizmetine ek yeni bir teslimat modeli olarak 2020’nin son çeyreğinde hayata geçen Trendyol Gel-Al Noktaları ile müşteriler paketlerini mahalle esnafı, kargo şubeleri ve zincir mağazalar gibi noktalar ve kargo otomatlarından alabiliyor.





2022 yılı ve 2023 yılının toplamında Gel Al noktalarını kullanan müşteri sayısı 12 milyona ulaştı. Trendyol Gel-Al Noktalarının sayısı ise 14 bini aştı. Evde bulunmayan ya da evde kargo beklemek istemeyen müşterilerin tercihi olan Trendyol Gel-Al Noktaları esnafın da ek gelir kazanmasını sağlıyor.





Müşteriler siparişlerini anlaşmalı kargo şubelerinden mesai saatleri içerisinde, esnaflardan esnek çalışma saatlerinde veya kargo otomatlarından 7 gün 24 saat kolayca teslim alabiliyor. Trendyol kargo otomatları da 20 ilde 1450 adede ulaştı.





Kargo otomatları çevreci özelliğiyle de dikkat çekiyor. Adrese teslim zorunluluğunu ortadan kaldıran bu teslimat modeli sayesinde araçlardan kaynaklanan emisyonlar düşüyor ve karbon salınımı azalıyor. Trendyol müşterileri Gel-Al Noktalarıyla birlikte daha avantajlı kargo fiyatlarından faydalanabiliyor.









Satıcılar ‘Trendyol Çözüm Ortağım’ ile kampanyalara hazırlanıyor





Türkiye’nin dört bir yanındaki esnaf ve KOBİ’leri dijitalleştirerek daha çok müşteriye ulaşmalarına ve işlerini büyütmelerine destek olan Trendyol, teknoloji, pazarlama, finansman, operasyon ve eğitim gücüyle satıcılarının her zaman yanında oluyor.





Müşteri memnuniyeti odağında satıcılarıyla birlikte büyümeyi hedefleyen Trendyol, Mega Eylül kampanyası ile satıcılarının iş hacmini de artırmayı hedefliyor.





Trendyol, satıcılarının bu kampanyalarda faydalanabilmesi için ‘Çözüm Ortağım’ uygulaması ile avantajlı fırsatlar sunuyor. Satıcılar, ‘Çözüm Ortağım’ ile kutu, ambalaj, kargo poşetlerini indirimli alabiliyor, ürünlerinin fotoğraf çekimleri ve tanıtım videoları için ayrıcalıklı fiyatlardan yararlanabiliyor.





Avantajlı e-ticaret entegrasyon paketleri ile satış operasyonlarını uçtan uca yönetebilen satıcılar, Trendyol Çözüm Ortağım ile lojistik ve depolama süreçlerinde de iş verimliliğini artıracak çözümlere ulaşabiliyor.





Dijital pazarlama fırsatlarının da sunulduğu ‘Çözüm Ortağım’da satıcılar, bu fırsatlardan yararlanarak görünürlüklerini artırabiliyor.





KOBİ’ler Trendyol ile büyüyor

Türkiye’nin dört bir yanındaki yüzbinlerce KOBİ ve esnafın milyonlarca müşteriyle buluşmasını sağlayan Trendyol, KOBİ’lerin ve esnafların büyümesine katkı sağlıyor. Bağımsız araştırma kuruluşu PAL'in, Trendyol’un Türkiye Ekonomisine Etkileri Temmuz 2023 verilerine göre Trendyol ile büyüyen KOBİ'lerin ve esnafın gerçekleştirdiği büyüme dikkat çekti.





Rapora göre Trendyol’daki satıcıların yüzde 99’u KOBİ’lerden oluşurken, Trendyol'da satış yapan KOBİ ve esnafların yüzde 84'ü şirket performanslarının artırdığını vurguladı. Trendyol satıcılarının yüzde 84’ü yeni bölgelere ve müşterilere ulaştığını belirtirken, yüzde 79’u cirolarını artırdıklarını ifade ettiler.





Raporda ayrıca, Trendyol'da satış yapan KOBİ ve esnafların yüzde 78'i tüketici ve pazarı daha iyi tanıdığını, yüzde 77'si satış ve pazarlama kabiliyetlerini geliştirdiğini, yüzde 75'i müşteri deneyimini iyileştirdiğini, yüzde 72'si operasyonel verimliliği artırdığını belirtti.





Kutular





‘Aylık 50 siparişten, günlük 450 siparişe…’

E-ticarete pandemi öncesinde başlayan firmalardan olan Viyalente, bu sektördeki 5’inci yılını geride bıraktı. E-ticarete ilk başladıklarında 1 çalışanları bulunduğunu ve aylık 50 sipariş aldıklarını kaydeden Viyalente firması yetkilisi Hasan Karaoğlu, “Şu an ise günlük minimum 450 sipariş alıyoruz. Bununla birlikte 15 kişiyle birlikte çalışmaya başladık, her yıl artarak ilerliyoruz. ” dedi.





‘Bizi KOBİ yapan Trendyol’a teşekkürler’

Bir yıl önce bir bilgisayar, bir masayla yola çıktıklarını ifade eden Ferzolaio firması yetkilisi Yusuf Kızılboğa, “İlk siparişin heyecanını hala hatırlarken 1 yıl sonra 70 bini aşkın siparişle ülkemizin her yerine ulaşan kocaman bir aile olduk.





Dijitalleşen dünyada küçük işletmelere verdiği destek ve dürüst ticaret ahlâkıyla Türkiye’nin Trendyol’una ve bizi büyüten, KOBİ’leşmemize vesile olan tüm müşterilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Sıfırdan başlayıp, bugün Türkiye’nin her yerine ulaşabildiğimiz için ‘Trendyol Benim’ diyebiliyorum” ifadelerini kullandı.









‘Trendyol’un desteğiyle büyüdük’

E-ticaret sektörüne 2019 yılında 2 kişi ile adım attıklarını kaydeden Seay firması yetkilisi Aykut Bulunmaz, “2021 yılında Trendyol ile tanıştık. Şimdi ise kategorimizin en çok satanı olmayı başardık ve 8 kişilik bir ekibe sahibiz.





Bu konuda Trendyol’un da desteği ile bu zamana kadar geldik. Bundan sonraki süreçlerde kendimizi daha çok geliştirmeyi ve kategori ağacımızı yükseltip markamızı büyütmeyi hedefliyoruz. Bize bu zamanda arkamızda olan Trendyol’a sonsuz teşekkür ederiz” dedi.



