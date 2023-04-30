Trendyol ve PASHA Holding Azerbaycan pazarı için ortaklık anlaşması imzaladı.

Daha önce Trendyol’un Berlin ofisi açılışına katıldığını hatırlatan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “İşte bugün de ikinci adres olacak şekilde, Trendyol’u Azerbaycan’da görmeye başlayacağız. Azerbaycan’la iş birliği ile Türkiye’nin bir markasını, Azerbaycan ve Türkiye’nin ortak markasını, dünyaya farklı bir açıdan daha tanıtmış olacağız” ifadelerini kullandı. Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, “PASHA Holding’in Azerbaycan pazarındaki deneyimleri ile Trendyol'un teknoloji, lojistik ve üretim yetkinliklerinin yaratacağı sinerji, Azerbaycan e-ticaret ekosisteminin gelişmesine önemli katkılar sunacak. Bu anlamda, kurulacak stratejik ortaklığın başarısına ve kardeş ülke Azerbaycan’a yaratacağı pozitif etkiye yürekten inanıyoruz” dedi.

Kafkasya bölgesinin en büyük holdinglerinden

PASHA Holding CEO’su Jalal Gasimov, “Azerbaycan’daki tüketiciler Trendyol’un ülkemizde faaliyet göstermesini bir süredir talep ediyordu. İmzaladığımız ortaklık anlaşması ile dijital perakende ekosistemindeki varlığımızı güçlendirmek adına önemli bir adım attık. Anlaşma ile iki kardeş ülke arasında e-ticarette know-how aktarımını sağlayacağımız için heyecanlıyız” diye konuştu. Türkiye’nin lider, dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol, Azerbaycan pazarına giriyor. Kafkasya bölgesinin en büyük holdinglerinden Bakü merkezli PASHA Holding ile Azerbaycan pazarı için ortaklık anlaşması imzalayan Trendyol, global büyüme stratejisi kapsamında önemli bir adım daha atıyor. Trendyol ile PASHA Holding arasında imzalanan anlaşma ile Azerbaycan pazarında e-ticaret sektöründe faaliyet gösterecek ortak bir şirket kurulacak.

İki ülkenin ticaret hacmi daha da artacak

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST’te gerçekleştirilen imza töreni Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Türk markalarının e-ticarette Türkiye’de yakaladıkları ivmeyi yurtdışına taşımak istediklerini kaydeden Bakan Varank, “Bundan önce Trendyol’un Berlin ofisinin açılışına gitmiştim. İşte bugün de ikinci adres olacak şekilde, Trendyol’u Azerbaycan’da görmeye başlayacağız. Hali hazırda Trendyol Azerbaycan’da en fazla kullanılan markalardan bir tanesi ama artık yoluna Azerbaycan’ın da markası olarak devam edecek. İki ülke arasındaki ticaret hacmi önümüzdeki dönemde daha da artmış olacak. Dünyada büyük bir rekabet var. Bu rekabeti ıskalamamamız lazım. Biz de inşallah burada Azerbaycan’la iş birliği ile Türkiye’nin bir markasını, Azerbaycan ve Türkiye’nin ortak markasını, dünyaya farklı bir açıdan daha tanıtmış olacağız” dedi.

Stratejik ortaklığın yaratacağı sinerji Azerbaycan e-ticaret ekosistemini geliştirecek

İmza töreninde konuşan Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, “PASHA Holding ile stratejik ortaklığımızın ilk adımını attık. 3 Mayıs itibarıyla Azerbaycan sitemiz kullanıma açılacak. Altyapı çalışmalarımızı tamamladığımızda da Azerbaycan’daki faaliyetlerimize tam olarak başlamış olacağız. Geçtiğimiz yıl yurtdışından Trendyol’a verilen siparişlere baktığımızda ilk sırada Azerbaycan yer alıyor. Bunun yanında mobil veri analiz platformu App Annie’ye göre, 2022 yılında Azerbaycan’da en çok indirilen uygulama Trendyol oldu. PASHA Holding’in Azerbaycan pazarındaki deneyimleri ile Trendyol'un teknoloji, lojistik ve üretim yetkinliklerinin yaratacağı sinerji, Azerbaycan e-ticaret ekosisteminin gelişmesine önemli katkılar sağlayacak. Bu anlamda kurulan stratejik ortaklığın başarısına ve kardeş ülke Azerbaycan’a pozitif etkisine yürekten inanıyoruz” dedi.

Trendyol’un uluslararası pazarlara açılmasının, gelecek vizyonundaki önceliklerinden biri olduğunu vurgulayan Çetin şöyle devam etti; “Bu girişim, sınır ötesi ticareti kolaylaştırması ve bölgedeki ekonomik büyümeye katkı sunmasıyla da Türkiye ile Azerbaycan arasındaki işbirliğine dayalı ilişkileri de güçlendirecek. Bu işbirliği, birbirini tamamlayan yetkinliklere sahip iki ülkeyi karşılıklı fayda sağlayacak bir ortaklık için bir araya getiriyor.”

‘Yeni fırsatları takip edeceğiz’

PASHA Holding CEO’su Jalal Gasimov ise, şu değerlendirmelerde bulundu: “Sağladığı kolaylık, geniş ürün seçeneği ve rekabetçi fiyatları nedeniyle Azerbaycan’da e-ticarete olan ilgi artmış durumda. Bu anlaşma, daha geniş ürün seçeneklerine avantajlı fiyatlarda erişim kolaylığı sağlarken; PASHA ekosistemine dahil olanlar başta olmak üzere Azerbaycanlı şirketlerin finansal ürün ve hizmetlerini de sunacak. Böylece, genel finansal sağlığı iyileştirirken, müşteri deneyimini de geliştirecek. Bu girişim, teknoloji transferini kolaylaştırmasının yanı sıra lojistik ekosistemini geliştirerek hızlı market ve yemek gibi farklı alanlara değer katacak; yeni iş olanakları yaratacak. E-ticaret kültürünü teşvik edecek, KOBİ’lerin online satış yapmasına imkan sağlayacak ve kayıt dışı ekonomiyi azaltacak. Böylece, bu girişimin ülkedeki yabancı yatırımı da artırmasını bekliyoruz.”





Trendyol hakkında

2010 yılında kurulan Trendyol, Türkiye’nin lider, dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarındandır. Trendyol, Türkiye’nin öncü Ar-Ge merkezlerinden Trendyol Tech, en hızlı gelişen taşıma ağı Trendyol Express, hızlı market ve yemek teslimatı yapan Trendyol Go ve en büyük ikinci el ürün platformu Dolap ile değer üretmeye devam ediyor. Trendyol, Almanya’daki müşterilerine özel trendyol.com/de ve trendyol.com/en aracılığı ile Türk üreticilerini Avrupa'nın 27 ülkesiyle buluşturuyor. Ayrıca 90’a yakın global e-ticaret platformu aracılığıyla yerli üreticilerin ürünlerini dünyanın dört bir yanındaki müşterilere ulaştırıyor. Trendyol, yerli üreticilerin 100’den fazla ülkeye e-ihracat yapmasını sağlıyor. Trendyol, Azerbaycan’da da müşterilerine doğrudan kendi platformu üzerinden hizmet verecek.

PASHA Holding hakkında

2006 yılında kurulan Azerbaycan’ın önde gelen şirketler grubu PASHA Holding, bankacılık, sigortacılık, inşaat, market, tarım ve otelcilik, başta olmak üzere pek çok farklı sektörde faaliyet gösteriyor. Geleneksel faaliyet alanlarının yanında, PASHA Holding temel bireysel bankacılık hizmetlerinin yanı sıra katma değerli hizmetlerle (Birbank by Kapital Bank gibi) dijital perakende ticaret ekosisteminde de etkin konumda yer alıyor. Söz konusu hizmetler; başlıca tüketim kategorilerinde satıcı destekli bonus programı, tüketici elektroniği, güzellik ürünleri ve eşyası odaklı B2C pazaryeri, dijital cüzdan hizmetleri ve diğer iş kollarındaki hizmetleri kapsıyor.



