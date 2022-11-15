TÜBİTAK'tan "yapay zeka" çağrısı: Destek alan 10 proje belli oldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, TÜBİTAK'ın söz konusu çağrısı kapsamında desteklenmeye değer bulunan 10 proje için sözleşme imza töreni düzenlendi.

İstanbul Ticaret Odası Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi'nde gerçekleştirilen törene Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın yanı sıra Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Sarınay, Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir, Bilişim Vadisi Genel Müdürü Serdar İbrahimcioğlu, İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) Genel Sekreteri Erkam Tüzgen, BTM Genel Müdürü İbrahim Elbaşı ile kamu, akademi ve iş dünyasının temsilcileri katıldı.

REKLAM

Bakan Varank, çağrıya ilişkin yaptığı değerlendirmede, geçen yıl Ulusal Yapay Zeka Stratejisi'ni yayımladıklarını belirterek, "Yapay zeka artık hayatın her alanında var. Bütün alanları dikey kesen bir teknolojiden bahsediyoruz ve oluşturduğu katma değerle, oluşturduğu hızlandırma etkisiyle de çığır açıcı bir teknolojiden bahsediyoruz. Bu manada biz Türkiye olarak da yapay zeka alanında varlığımızı ortaya koymak için özel sektörü, kamuyu, akademi dünyasını bir araya getirerek güzel işler yapmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

TÜBİTAK Yapay Zeka Enstitüsü ile başlatılan çağrıda ilk imzaları attıklarını söyleyen Varank, çağrı ile yapay zekaya ve yapay zeka çözümüne ihtiyaç duyan müşteri kuruluşlarla KOBİ'leri ve üniversiteleri bir araya getirdiklerini vurguladı.

REKLAM

"Yeteneklerimiz yüksek"

Varank, enstitünün burada bir katalizör görevi gördüğüne işaret ederek şunları kaydetti:

"Farklı alanlardan gelen kuruluşları bir araya getiriyor, birlikte çalışmasını sağlıyor. Aynı zamanda geliştirilecek yeni teknolojiler de sadece müşteri kurumda kalmasın, Türkiye'deki ekosistemin tamamı bu teknolojilerden faydalanabilsin diye geliştirilen teknolojileri diğer firmalarla, akademiyle, araştırmacılarla paylaşıyor. Böylece ekosistemi güçlendirmiş olacağız.

Burada lojistikten cam kaplamaya kadar farklı alanlarda imzalar attık. Müşteri kuruluşun ihtiyaç duyduğu teknolojiyi bir KOBİ, üniversite geliştirecek, buraya TÜBİTAK olarak büyük destekler veriyoruz. Buradaki projelerin bütçe büyüklükleri 2 milyon lira. Bu 2 milyon liralık rakamın büyük bir kısmını TÜBİTAK olarak biz karşılıyoruz. Elbette müşteri şirket de maddi olarak destek sağlıyor, geliştirici KOBİ de destek sağlıyor ama buradaki maliyetin çoğunluğunu biz üstleniyoruz. Bizim verdiğimiz kaynaklarla müşteri şirketin ihtiyaç duyduğu teknoloji geliştiriliyor, daha sonra bu teknoloji de bütün ekosisteme yayılmış oluyor. Şirketlerimiz buraya geldiler, üniversite temsilcilerimiz buradaydı, KOBİ'lerimiz buradaydı. Yapay zeka alanında insan kabiliyetimiz, kapasitemiz yüksek. Bu alandaki teknoloji geliştirme manasında yeteneklerimiz yüksek. Bu yetenekleri attığımız imzalarla somut ürünlere dönüştüreceğiz ve ekonomik anlamda Türkiye'ye büyük katkılar sağlayacağız."

REKLAM

TÜBİTAK Başkanı Mandal da çağrı ile bilgiyi üreten, geliştiren ve kullanan kurumların bir arada olacağı bir yapı oluşturmayı hedeflediklerini belirterek, "Yeni bir iş modeli deniyoruz, çalışması için elimizden geleni yapacağız. Destekleme tarafında TÜBİTAK TEYDEB olacak. Konsorsiyumların oluşturulması ve izlenmesi süreci, daha da önemlisi elde edilecek olan verinin daha da anonimleştirilerek kıymetlendirilmesi konusunda da Yapay Zeka Enstitümüz olacak." değerlendirmesinde bulundu.

7'si akıllı üretim sistemleri arasında

Çağrıya, toplam 22 konsorsiyum başvurdu. Desteklenmeye hak kazanan 10 konsorsiyumun, 7'si Akıllı Üretim Sistemleri alanında proje sundu. Diğer 3 proje de Akıllı Tarım, Gıda ve Hayvancılık, Finans Teknolojileri ile İklim Değişikliğinin Etkileri alanından geldi.

Desteklenecek projeler şöyle:

REKLAM

"Arıcılıkta Yapay Zeka Tabanlı Polen Sınıflandırma Makinesi Tasarımı Projesi, Yeni Deterjan Formüllerinin Geliştirilmesi ve Performans Optimizasyonu Sağlanması Amacıyla Yapay Zeka Öngörü Teknolojileri Geliştirilmesi, Robotlu MIG/MAG Kaynak Proseslerinde Yapay Zeka Destekli Hata Önleyici ve Tahminleyici Akıllı Üretim Sistemi Geliştirme, Direct Drive Teknolojisi Kullanan Rüzgar Türbinlerinde Kestirimci Bakım Faaliyetleri için Yardımcı Yapay Öğrenme Tabanlı Karar Destek Sistemi, Plastik Enjeksiyon Kalıplama Süreci için Toplam Ekipman Verimliliği Ölçümü ve Dijital İkiz Tabanlı Karar Alma Kontrol Yazılımı Geliştirilmesi, Verilerinin Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi Yöntemleri ile Kestirimci Bakım Tahminleme ve Akıllı Yedek Parça Depo Yönetimi, Üretim Ortamında Hareket ve Aktivitelerin Görüntü İşleme ile Takibi ve Analizi, Yapay Zeka Desteği ile Geniş Alanda Nano Kaplama Üretim Verimliliğinin Arttırılması, Yapay Zeka Destekli Nakit Akışı ve Finansal Planlama, İklim Değişikliği Etkilerinin Yeni Nesil Hava Kalitesi Ölçüm Sistemleriyle İzlenmesinde Yapay Zeka Uygulamaları."

REKLAM

EKONOMİ Emlak Katılım'dan dokuz ayda 1 milyar 462 milyon lira net kar

GÜNDEM Başkan Güler’in büyük başarısı: Ferrero’ya dur dedi