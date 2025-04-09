TÜMOSAN'ın 90 Retro Serisi sahneye çıktı

Türkiye’nin yerli ve güçlü markası TÜMOSAN, dün başlayan ve cumartesi gününe kadar devam edecek 21. Konya Tarım Fuarı’nda Stage V motor teknolojisiyle donatılmış yeni nesil traktör modellerini sergiliyor. Şirketin 4200, 5200N, 5200S bahçe ve 4000, 6000 ve 81 Premium tarla traktör serileri ile tarım sektörüne yönelik verimliliği arttıran çözümler sunuyor. Ar-Ge standında ise Stage V emisyon seviyesine sahip motor modelleri, transmisyon sistemleri, aktarma organları ve dizel/elektrikli forklift çözümleri gibi endüstriyel alandaki yenilikçi ürünlerini 1. Holdeki stantlarında ziyaretçilerle buluşturuyor. TÜMOSAN’ın fuarın ilk gününde geniş katılımlı bir lansmanla çiftçilerin hizmetine sunduğu tanıttığı 90 Retro Serisi, tarım sektöründe ses getirecek çevreci bir araç olarak öne çıkıyor. “Tarımda Retro Dokunuş, Güçte Yeni Bir Duruş!” sloganıyla tanıtılan 125 beygir motor gücüne sahip 90.125 model traktör, klasik tasarımı modern mühendislikle buluşturarak büyük beğeni topladı.





GEÇMİŞİN GÜÇÜ GELECEĞİN TEKNOLOJİSİ

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve sektör temsilcilerinin de katıldığı TÜMOSAN'ın 90 Retro Serisi tanıtım töreninde konuşan TÜMOSAN Genel Müdürü Halim Tosun, “TÜMOSAN olarak, her zaman çiftçilerimizin ihtiyaçlarını ve beklentilerini ön planda tutuyor, ürün geliştirme süreçlerimizi de bu doğrultuda şekillendiriyoruz. Tarım sektöründeki deneyimimizle, yenilikçi ve verimli çözümler sunmayı kendimize misyon edindik. Bugün burada tanıtımını gerçekleştirdiğimiz 90 Retro Serisi, geçmişin köklü ve güçlü mirasını, günümüzün ileri teknolojisiyle harmanladığımız özel bir projedir. Bu yeni nesil seriyle sadece bir ürün sunmakla kalmıyor, tarımın geleceğine nostaljik bir dokunuş katıyoruz” dedi.





HEDEF İŞ GÜCÜNÜ VE VERİMLİLİĞİ ARTIRMAK

90 Retro Serisi’nin çiftçilerimize daha verimli, daha konforlu ve daha güvenilir bir tarım deneyimi sunmayı hedeflediklerini vurgulayan Genel Müdür Halim Tosun, “Fuar kapsamında, 7 traktör serimizde Stage V emisyon seviyesine geçiş yaptığımızı da paylaşmaktan memnuniyet duyuyorum. Bu önemli geçiş, çevreye duyarlılık ve sürdürülebilirlik vizyonumuzun bir yansımasıdır. TÜMOSAN olarak her yeni ürünümüzle tarım ve endüstri sektörlerine değer katmaya, kullanıcılarımızın iş gücünü ve verimliliğini artırmaya devam ediyoruz” diye konuştu.





BU FUAR ŞEHRIMIZ IÇIN LOKOMOTIF KONUMUNDA

Konya Ticaret Odası (KTO) Başkanı Selçuk Öztürk ise “Şehrimizin küresel ekonomide aldığı payın artmasında lokomotif sektörlerden biri tarım ve tarımsal mekanizasyon sektörüdür. Fuarımız bu sektörlerin hem büyümesini hem de dünyaya açılmasını sağlıyor” diye konuştu.





KONYA TARIM TEKNOLOJİLERİNDE ÖNEMLİ BİR MERKEZ

İbrahim Yumaklı

Konya 21. Tarım, Tarımsal Mekanizasyon ve Tarla Teknolojileri Fuarı’nın açılışında konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, “Bu fuar uzun yıllardır sektöre önemli katkılarda bulunuyor. Türkiye'yi tarımda söz sahibi yapmak için çalışan bütün paydaşları bir araya getirdiğini belirten Konya sadece tarımda değil, tarım teknolojilerinde de çok önemli bir üs haline gelmiş durumda. Bu fuar sadece ülkemizde değil dünyadaki bütün tarım alanındaki gelişimlerin bir arada görülmesini sağlayacak aynı zamanda önemli de bir platform. İnovasyon, sürdürülebilirlik ve yerli üretim bizim temel değerlerimiz. Bakanlık olarak sürdürülebilirliğin ve su kaynaklarının etkin kullanımının öncelendiği biyoteknolojik gelişmeler ve yerli üretimin mutlaka desteklendiği bir ortamda her zaman için üreticilerimizin ve sektör paydaşlarının yanındayız. Üreticilerimizin daha modern, daha verimli ve kaliteli ürünler üretebilmesi için tüm desteği sağlamaya devam edeceğiz." dedi.



