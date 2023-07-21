TÜRİB: Tahıl Koridoru’nun iptali kararının Türkiye’ye minimum etkisi olacak

TÜRİB Genel Müdürü Ali Kırali
Lisanlı depoculuğun ve Ürün İhtisas Borsası’nın gıda güvenliği konusunda Türkiye’nin ürettiği son 15 yıldaki en somut proje olduğunu dile getiren Kırali, “Hedefine de vardı bu proje. Bunu daha da büyütmemiz gerekiyor. Çünkü son iki yılda olduğu gibi bolluk yıllarında depo sıkıntısı çekiyoruz. Şu anda bu sıkıntı yaşanıyor. Sıkıntılar içinde en istediğimiz malın bol olduğu ve nereye koyacağımızı bilmediğimiz bir ortam. Ama yine de bu lisanlı depoları artırmamız gerekiyor. Çünkü bir iklim krizinin içindeyiz. İki sene bolluk oldu ama önümüzdeki senenin ne olacağını hiçbirimiz bilmiyoruz. Belki de rekor sıcaklıklar kaydedilecek. Belki yine bir kuraklık senesi olacak. O nedenle bu depoları çoğaltmamız gerekiyor” dedi.