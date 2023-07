TÜRİB: Tahıl Koridoru’nun iptali kararının Türkiye’ye minimum etkisi olacak

Tahıl koridorunun iptal edilmesinin etkilerini Türkiye özelinde değerlendiren Kırali, “Türkiye’nin etkileneceğini zannetmiyorum. Türkiye’nin depoları dolu. Hasat devam ediyor. Rekolte çok iyi. Yağışlar şubata kadar bizi biraz tedirgin etti ama şubattan sonra iklim şartları mükemmeldi. O yüzden de iyi bir hasat oluyor. TMO alım sözü verdi. Son kiloya kadar alacaklarını söyledi. Bunu da uygulayacaktır devletimiz. O nedenle ben stok anlamında Türkiye’nin hiçbir sıkıntısı olacağını düşünmüyorum kısa vadede. Uzun vadede de mutlaka bu karara çözüm bulunacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı. “Son teknoloji ürünü lisanlı depolardaki ürünlerin burada güvenli, şeffaf, derin bir piyasada el değiştirmesini her beraber sağlayalım” 26 Temmuz’da TÜRİB’in dört yaşını dolduracağını hatırlatan Kırali, “Kısa dönemde çok ciddi bir büyüme kaydetti TÜRİB. Elektronik ürün senetlerinin ticaretinde 126 milyar liralık işlem gerçekleşti. 32 milyon ton ürün el değiştirdi bu dört yılda borsamızda. Son iki yılda TMO ağırlığı koydu piyasaya her yerde olduğu gibi bizim borsamızda da. 2020 ve 2021 yılında yüzde 90’lara varan özel sektör işlemleri gördük borsada. İnşallah bu ekstrem iki yılın ardından TMO da geri çekilerek daha dengeli bir piyasa olmasını sağlayacak. Bugüne kadar olduğu gibi çiftçilerimizi, sanayicilerimizi borsamıza davet ediyorum. Son teknoloji ürünü lisanlı depolardaki ürünlerin burada güvenli, şeffaf, derin bir piyasada el değiştirmesini her beraber sağlayalım” diye konuştu.

“(Lisanslı) Depoları çoğaltmamız gerekiyor”