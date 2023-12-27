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Ekonomi

TÜRK-İŞ'i ziyaret eden Bakan Işıkhan'dan flaş 'asgari ücret' açıklaması

TÜRK-İŞ'i ziyaret eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan "Asgari ücrete dair istişareler sürüyor. Netleşince açıklama yapacağız" açıklamasında bulundu. TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay ise "Rakamı şimdi söyleyeceğiz. Uzlaşırsak masada gidip otururuz, uzlaşmazsak biz deriz ki yok çıkarız işin içerisinden." dedi.

16:05 - 27/12/2023 mercredi
Güncelleme: 16:25 - 27/12/2023 mercredi
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan

Yaklaşık 7 milyon asgari ücretli çalışan başta olmak üzere, toplumun genelini ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreç devam ediyor.


TÜRK-İŞ'i ziyaret eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan
"Asgari ücrete dair istişareler sürüyor. Netleşince açıklama yapacağız"
açıklamasında bulundu.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun gerçekleştirdiği iki toplantının ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan tarafları bugün kabul etmesi bekleniyor.


Asgari ücret ne kadar?


Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 13 bin 414 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 11 bin 402 lira 32 kuruş olarak uygulanıyor.


Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 15 bin 762 lira 4 kuruş. Bunun 13 bin 414 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 2 bin 79 lira 25 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 268 lira 29 kuruşunu işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.


Atalay: Rakamı şimdi söyleyeceğiz


TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay ise açıklamasında şu ifadeleri kullandı;


"Bakan Bey sormadı. Cumhurbaşkanı’na sorsun, işveren söylesin. Bugüne kadar 27 gün geçti bir nokta kadar rakamla ilgili hiçbir şey konuşmadık. Hiçbir şey demedik bugüne kadar. Rakamı şimdi söyleyeceğiz. Uzlaşırsak masada gidip otururuz, uzlaşmazsak biz deriz ki yok çıkarız işin içerisinden.

Komisyon ne derse onu yapıyoruz. Ramazan Bey başında. Beraber yazıyoruz, konuşuyoruz. Geçim şartları ortada, marketler ortada burada toplumu memnun edecek bizim razı geleceğimiz bir rakam olursa deriz ki varız. Bu komisyon adil bir komisyon değil. 15 kişi oturuyor biz 5’iyiz. Bugüne kadar 35’ini zaten imzalamamışız. Bizim örgütlü olduğumuz yerlerde yüzde 1 yok. Onlar bizim bir parçamız."


#Asgari ücret
#Vedat ışıkhan
#Ekonomi
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