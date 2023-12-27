TÜRK-İŞ'i ziyaret eden Bakan Işıkhan'dan flaş 'asgari ücret' açıklaması

Yaklaşık 7 milyon asgari ücretli çalışan başta olmak üzere, toplumun genelini ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreç devam ediyor.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun gerçekleştirdiği iki toplantının ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan tarafları bugün kabul etmesi bekleniyor.
Asgari ücret ne kadar?
Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 13 bin 414 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 11 bin 402 lira 32 kuruş olarak uygulanıyor.
Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 15 bin 762 lira 4 kuruş. Bunun 13 bin 414 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 2 bin 79 lira 25 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 268 lira 29 kuruşunu işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.
Atalay: Rakamı şimdi söyleyeceğiz
TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay ise açıklamasında şu ifadeleri kullandı;