TÜRK-İŞ'i ziyaret eden Bakan Işıkhan'dan flaş 'asgari ücret' açıklaması

Komisyon ne derse onu yapıyoruz. Ramazan Bey başında. Beraber yazıyoruz, konuşuyoruz. Geçim şartları ortada, marketler ortada burada toplumu memnun edecek bizim razı geleceğimiz bir rakam olursa deriz ki varız. Bu komisyon adil bir komisyon değil. 15 kişi oturuyor biz 5’iyiz. Bugüne kadar 35’ini zaten imzalamamışız. Bizim örgütlü olduğumuz yerlerde yüzde 1 yok. Onlar bizim bir parçamız."