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Ekonomi

Türk lirası mevduatlarına uygulanan stopajların oranı değişti

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, Türk lirası mevduata uygulanan stopaj oranları güncellendi. Altı aya kadar vadeli hesaplarda stopaj oranı yüzde 5'ten yüzde 7.5'e yükselirken, bir yıla kadar olan vadeli hesapların stopaj oranı, yüzde 3'ten yüzde 5'e çekildi.

00:25 - 1/05/2024 Çarşamba
Güncelleme: 00:39 - 1/05/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Türk lirası mevduata uygulanan stopaj oranları, 1 Mayıs 2024 tarihli Resmi Gazete'de güncellendi.

6 aya kadar olan stopaj yüzde 7.5'e yükseldi

Cumhurbaşkanı kararına göre,
altı aya kadar
vadeli hesaplarda stopaj oranı yüzde 5'ten yüzde
7.5'e yükseldi.

Bir yıldan uzun vadelerde stopaj yüzde 2.5 oldu

Bir yıla kadar olan
vadeli hesapların stopaj oranı, yüzde 3'ten
yüzde 5'e yükseldi.
Bir yıldan uzun vadelerde
0 olan stopaj oranı ise
yüzde 2.5 oldu.

Değişken faiz ve KKM'de stopaj yüzde 0

Karar göre, enflasyon oranına bağlı olarak
değişken faiz oranı uygulanan
bir yıldan uzun vadeli hesaplarda
stopaj 0 olacak.
Kur Korumalı Mevduat (KKM) veya döviz hesaplarından TL'ye çevrilen mevduatta
stopaj 0 olacak.


#Türk lirası mevduat
#Stopaj
#resmi gazete
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