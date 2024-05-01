Türk lirası mevduatlarına uygulanan stopajların oranı değişti

Dış ticaret açığı, 7 milyar 341 milyon dolara düşerken, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 75,5'e yükseldi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuya ilişkin, "Programımız çalışıyor. Yıllık dış ticaret açığındaki iyileşme eğilimi sekiz aydır kesintisiz devam ediyor. Martta yıllık dış ticaret açığı önceki yılın aynı ayına göre 26 milyar dolar iyileşerek 92 milyar dolara geriledi. Stratejik konumuyla Türkiye bu eğilimlerden en olumlu etkilenen ülkelerdendir. Verimliliği artıracak yapısal reformlarla küresel ticaretteki yerimizi daha da güçlendireceğiz." dedi.