Türk lirası mevduatlarına uygulanan stopajların oranı değişti

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Türk lirası mevduata uygulanan stopaj oranları, 1 Mayıs 2024 tarihli Resmi Gazete'de güncellendi.
6 aya kadar olan stopaj yüzde 7.5'e yükseldi
6 aya kadar olan stopaj yüzde 7.5'e yükseldi
Cumhurbaşkanı kararına göre,
altı aya kadar
vadeli hesaplarda stopaj oranı yüzde 5'ten yüzde
7.5'e yükseldi.
Bir yıldan uzun vadelerde stopaj yüzde 2.5 oldu
Bir yıldan uzun vadelerde stopaj yüzde 2.5 oldu
Bir yıla kadar olan
vadeli hesapların stopaj oranı, yüzde 3'ten
yüzde 5'e yükseldi.
Bir yıldan uzun vadelerde
0 olan stopaj oranı ise
yüzde 2.5 oldu.
Değişken faiz ve KKM'de stopaj yüzde 0
Değişken faiz ve KKM'de stopaj yüzde 0
Karar göre, enflasyon oranına bağlı olarak
değişken faiz oranı uygulanan
bir yıldan uzun vadeli hesaplarda
stopaj 0 olacak.
Kur Korumalı Mevduat (KKM) veya döviz hesaplarından TL'ye çevrilen mevduatta
stopaj 0 olacak.
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1 saat önce