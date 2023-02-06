Türk markalar sıfır maliyetle Çin pazarında

Türk şirketlerinin Çin’de daha kolay e-ticaret yapmaları için önemli bir adım atıldı. PttAVM.com’a verilen koordinasyon görevi ile 1.4 trilyon dolarlık Çin e-ticaret pazarına, Türk ürünleri artık daha kolay girecek. Çin’in en büyük e-ticaret platformları JD’nin yanı sıra Alibaba şirketi Tmall ve TikTok’un sahibi olduğu Douyin’de PttAVM mağazaları açılarak ürünler satılmaya başlandı. PttAVM.com Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, Türkiye Premium Store adı verilen mağazaya şu anda 46 markanın katılım sağladığını ve bu markalardan yaklaşık 20 tanesinin aktif satış yaptığını söyledi.