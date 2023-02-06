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Ekonomi

Türk markalar sıfır maliyetle Çin pazarında

Türk şirketlerinin Çin’de daha kolay e-ticaret yapmaları için önemli bir adım atıldı. PttAVM.com’a verilen koordinasyon görevi ile 1.4 trilyon dolarlık Çin e-ticaret pazarına, Türk ürünleri artık daha kolay girecek. PttAVM.com Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, Türkiye Premium Store adı verilen mağazaya şu anda 46 markanın katılım sağladığını ve bu markalardan yaklaşık 20 tanesinin aktif satış yaptığını söyledi.

Merve Safa Akıntürk
Merve Safa Akıntürk
04:00 . 6/02/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
PttAVM.com’a verilen koordinasyon görevi ile 1.4 trilyon dolarlık Çin e-ticaret pazarına, Türk ürünleri artık daha kolay girecek.

PttAVM.com’a verilen koordinasyon görevi ile 1.4 trilyon dolarlık Çin e-ticaret pazarına, Türk ürünleri artık daha kolay girecek.

Türk şirketlerinin Çin’de daha kolay e-ticaret yapmaları için önemli bir adım atıldı. PttAVM.com’a verilen koordinasyon görevi ile 1.4 trilyon dolarlık Çin e-ticaret pazarına, Türk ürünleri artık daha kolay girecek. Çin’in en büyük e-ticaret platformları JD’nin yanı sıra Alibaba şirketi Tmall ve TikTok’un sahibi olduğu Douyin’de PttAVM mağazaları açılarak ürünler satılmaya başlandı. PttAVM.com Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, Türkiye Premium Store adı verilen mağazaya şu anda 46 markanın katılım sağladığını ve bu markalardan yaklaşık 20 tanesinin aktif satış yaptığını söyledi.

Hakan Çevikoğlu

DEPOLAMA HONG KONG’DA

Çevikoğlu, “Ürünleri Hong Kong’da depolama imkânımız olacak. Mart'tan itibaren süreci hızlandıracağız” diye konuştu. Bu proje dışında bir markanın Çin pazarına girebilmesi için belli bir maliyet gerektiğini söyleyen Çevikoğlu, “Hiçbir maliyet yüklemeden markaların pazara girmelerini sağlıyoruz. 5 yılda Çin’in sınır ötesi e-ticaret pazarından 500 milyon dolar pay almayı hedefliyoruz.”


#PttAVM.com
#Çin
#E-Ticaret
#Hakan Çevikoğlu
5 dakika önce
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Türk markalar sıfır maliyetle Çin pazarında
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