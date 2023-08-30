Türk şirketlerine Kalkınma Yolu çağrısı

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, başkent Bağdat’ta Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve beraberindeki heyeti kabul etti. Hükümetinin Irak ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesini yakından takip ettiğini vurgulayan Başbakan Sudani, Türk şirketlerini Kalkınma Yolu Projesi’ne davet etti.

Irak’ta komşu ülkeler için kalkınma ve ortaklık potansiyelini değerlendiren Başbakan Sudani, “Kalkınma Yolu Projesi’nde Türkiye’nin gösterdiği ciddi etkileşimden memnuniyet duyuyoruz. Türk şirketlerinin Irak’ta kalkınmanın gerçekleştirilmesi noktasında önemli potansiyeli söz konusu. Bu şirketlerin Irak’ta altyapı çalışmalarındaki rolü de önemli” açıklamasını yaptı.

Başbakan Sudani, Irak ile Türkiye arasındaki karşılıklı ziyaretlerin önemine dikkati çekerek, bunun iki ülkenin çeşitli alanlardaki ilişkilerini güçlendireceğini vurguladı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat da uluslararası ticaret ve Türkiye-Irak ilişkileri için önemli olduğunu belirttiği Kalkınma Yolu Projesi’ni, Türk hükümetinin ciddi şekilde desteklediğini ifade etti. Bolat, önceki gün Bağdat’ta Irak Başbakan Yardımcısı ve Planlama Bakanı Muhammed Temim, dün de Iraklı mevkidaşı Atir el-Gireyri ile görüşmüştü. Bakan Bolat, beraberindeki heyetle birlikte Irak Cumhurbaşkanı Abdul Latif Rashid tarafından da kabul edildi.