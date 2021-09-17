Ekonomi Türk şirketten ABDde 10 milyon dolarlık yatırım
İŞ DÜNYASI

Türk şirketten ABD'de 10 milyon dolarlık yatırım

Türk madencilik şirketi ABD'de 10 milyon dolarlık yatırım yapacak. Barit üretimi ve satışı alanında faaliyet gösteren CS Global'in Batı Virginia'daki ilk üretim tesisi 2022'nin ilk çeyreğinde faaliyete geçecek.

Haber Merkezi AA
Türk şirketten ABDde 10 milyon dolarlık yatırım
CS Global, ABD'nin Batı Virginia eyaletinde 10 milyon dolarlık yatırım yapacak.

Türk madencilik şirketi CS Global, ABD'nin Batı Virginia eyaletinde 10 milyon dolarlık yatırım yapacak.

Batı Virginia Valiliğinden yapılan açıklamada, barit üretimi ve satışı alanında faaliyet gösteren CS Global'in, ABD'deki ilk üretim tesisini Batı Virginia'daki Moundsville şehrinde açacağı duyuruldu.

Açıklamada, şirketin 2022'nin ilk çeyreğinde faaliyete geçmesi beklenen tesise 10 milyon dolarlık yatırım yapmayı planladığı ve 47 kişiye tam zamanlı istihdam sağlayacağı belirtildi.

CS Global'in 60'dan fazla ülkede faaliyet gösterdiği kaydedilen açıklamada, şirketin petrol ve gaz sondaj endüstrisi ile diğer endüstriyel uygulamalarda kullanılan baryum sülfatın üretimini ve satışını yaptığı aktarıldı.

Açıklamada, şirketin, Batı Virginia'da "ADO Industries Inc." adı altında faaliyet göstereceği kaydedildi.

Şirketin Moundsville şehrinde demir yolu ve mavna taşıma sistemlerine kolay erişime sahip bir tesisi devraldığı belirtilen açıklamada, söz konusu tesiste ham maddeleri işlemek için yeni bir barit öğütme sisteminin inşa edileceği bildirildi.

Batı Virginia Valisi Jim Justice, konuya ilişkin değerlendirmesinde, yatırımlarıyla bölge ekonomisine katkı sunacak CS Global Group'a teşekkür etti. CS Global'in bölgede başarılı olmasını istediklerini vurgulayan Justice, "Onların başarısı tüm eyaletimizin başarısıdır. Bu vizyonun gerçeğe dönüşmesini sağlamak için elimden gelen her şeyi yapacağım." ifadesini kullandı.

CS Global Yönetim Kurulu Başkanı Cem Sak da Batı Virginia'daki yatırımları için duydukları heyecanı dile getirdi. Batı Virginia'nın büyük şehirlere kolay erişim fırsatı sunduğunu aktaran Sak, bölgede büyümeyi hedeflediklerini ifade etti.

Batı Virginia Valiliği tarafından CS Global şirketinin yatırımının duyurulduğu toplantıya, Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği Ticaret Başmüşaviri Mustafa Koca ile bölge yetkilileri de katıldı.

Dolar yeni güne nasıl başladı?
EKONOMİ
Dolar yeni güne nasıl başladı?

Altın fiyatları bugün ne kadar?
EKONOMİ
Altın fiyatları bugün ne kadar?

Yasak kalktı tekneler balık doldu
GÜNDEM
Yasak kalktı tekneler balık doldu
Abone Ol Google News
Heyecanlandıran keşif

Heyecanlandıran keşif

​"Yerleşik hayat burada başladı"
Evde 10 gün tatilyaptım, bilime inanın

'Evde 10 gün tatil
yaptım, bilime inanın'

​Haluk Levent vatandaşlara aşı olun çağrısında bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Erdoğan ​AK Parti Mersin İl Danışma toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

​Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan fahiş fiyat açıklaması.

Gara'da 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Marketlere<br>şok denetim

Marketlere
şok denetim

Erdoğan'ın açıklamaları sonrası harekete geçildi.
Seri üretim başladı

Seri üretim başladı

​Türk kıyılarının yeni muhafızları olacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.