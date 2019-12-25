Ekonomi TürkAkım ilk gaz akışı için hazır 8 Ocakta açılışı yapılacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

TürkAkım ilk gaz akışı için hazır: 8 Ocak'ta açılışı yapılacak

TürkAkım ilk gaz akışı için hazır: 8 Ocak'ta açılışı yapılacak

Rus gazını doğrudan Türkiye'ye iletecek TürkAkım boru hattı gaz akışına hazır hale getirildi. TürkAkım Proje Sözcüsü Aslı Esen "Rusya'dan 283 bar basınçla gelen gaz BOTAŞ'ın istediği koşullara getirildi ve Kıyıköy terminalinde hazır bekliyor. İkinci hat için inşa edilen kara hattı bölümü de Bulgaristan sınırına kadar getirilerek tamamlandı" diye konuştu.

Haber Merkezi AA
TürkAkım boru hattı gaz akışına hazır hale getirildi.
TürkAkım boru hattı gaz akışına hazır hale getirildi.

Rusya'nın Anapa şehrinden Kıyıköy'e uzanan ve 935'er kilometre uzunluğundaki iki hattan oluşan TürkAkım'ın 1,5 yıllık inşaat süreci sona erdi. Anapa'da bulunan Russkaya Kompresör İstasyonu ve Türkiye Kıyıköy Alım Terminali de tamamlandı.

  • Her bir hattı 15,75 milyar metreküp olmak üzere toplam 31,5 milyar metreküp gaz kapasitesi bulunan TürkAkım, şu an itibarıyla 100 milyon metreküp gazla doldurularak ticari operasyona başlamaya hazır hale getirildi.

AA
TürkAkım'ın 1,5 yıllık inşaat süreci sona erdi.

TürkAkım'ın 15,75 milyar metreküp kapasiteli ilk hattı Türkiye'ye gaz akışı sağlarken, aynı kapasiteli ikinci hat üzerinden Avrupa'ya gaz gönderilecek.

Projenin resmi açılış töreninin 8 Ocak'ta İstanbul'da gerçekleştirilmesi planlanıyor. Törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılması bekleniyor.

TürkAkım için geri sayım başladı: Bir aydan az bir zaman kaldı
EKONOMİ
TürkAkım için geri sayım başladı: Bir aydan az bir zaman kaldı

İkinci hat Bulgaristan sınırında

TürkAkım Proje Sözcüsü Aslı Esen, Kıyıköy Alım Terminali'nde düzenlenen basın toplantısında, Lüleburgaz yakınında Türkiye'nin doğal gaz şebekesine bağlanacak ilk hattın Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) tarafından işletileceğini söyledi.

AA
Anapa'da bulunan Russkaya Kompresör İstasyonu ve Türkiye Kıyıköy Alım Terminali tamamlandı.

Rusya'dan 283 bar basınçla gelen gazın BOTAŞ'ın istediği şartlarda getirildiğini ve terminalde hazır bekletildiğini belirten Esen, şöyle konuştu:

  • "İlk gaz akış tarihine resmi merciler karar verecek. Bizim taahhüdümüz 31 Aralık 2019 itibarıyla gaz akışına hazır hale gelmekti ve bunu yerine getirdik. İkinci hat için inşa edilen kara hattı bölümü de Bulgaristan sınırına kadar getirilerek tamamlandı. Bu hat ise Gazprom-BOTAŞ ortak şirketi TürkAkım Gaz Taşıma AŞ tarafından inşa edildi. Türkiye bu hattan bir transit geçiş ücreti de alarak ekonomik fayda sağlayacak."

Kremlin: Putin, Ocak ayında Türkiye’yi ziyaret edecek
DÜNYA
Kremlin: Putin, Ocak ayında Türkiye’yi ziyaret edecek

"ABD'nin yaptırımlarının projeyi etkilemesini beklemiyoruz"

Esen, boru hatlarının güvenliği için önemli tedbirler alındığını dile getirerek, "ABD'nin yaptırımlarının projeyi etkilemesini beklemiyoruz. Bu konuda bir endişemiz yok." dedi.

TürkAkım kapsamında bölgesel kalkınma projelerine de destek verdiklerini ifade eden Esen, kesilen ağaçların yerine 100 binden fazla ağaç dikildiğini, balıkçılık ve arıcılık başta olmak üzere birçok alanda önemli çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.

TürkAkım ilk kez Aralık 2014'te Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye'ye gerçekleştirdiği resmi ziyaret sırasında duyuruldu. Projenin hükümetlerarası anlaşması 10 Ekim 2016'da imzalandı.

Özel Maksatlı Taktik Tekerlekli Zırhlı Araça yerli ve milli motor TÜMOSANdan

Özel Maksatlı Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç'a yerli ve milli motor TÜMOSAN'dan
Dev projede sona gelindi

Dev projede sona gelindi

​ABD yaptırımla tehdit etmişti, Cumhurbaşkanı açacak.
Erdoğandan flaş açıklama

Erdoğan'dan flaş açıklama

Tunus'tan tüm dünyaya 'Akdeniz' mesajı verdi.
İtibarı sıfırlandı

İtibarı sıfırlandı

​Suudi Arabistan'ın imaj düzeltme çabaları işe yaramıyor.
Yerli otomobilden yeni fotoğraf

Yerli otomobilden yeni fotoğraf

Ön panjurdaki 'lale' detayı dikkat çekiyor.
Lokma:<br>Yılın en iyisi

Lokma:
Yılın en iyisi

​Google'dan sonra AppStore'da da zirvede!

200 akademisyen imzaladı

200 akademisyen imzaladı

​Kanal İstanbul'un ÇED raporunda dikkat çeken detay.

Kızıla büründü

Kızıla büründü

​Caddebostan Sahili'nde şoke eden görüntü.
Teröristler yine sivilleri hedef aldı

Teröristler yine sivilleri hedef aldı

​EYP yüklü 2 motosikleti patlattılar: 14 kişi yaralandı.
Kızağa çekildi

Kızağa çekildi

​Olaylı maçın 'kahramanlarına' maç yok.
Maden <br>ocağında patlama

Maden
ocağında patlama

Bir işçi yaralandı, bir işçi için kurtarma çalışması sürüyor.
Yerli otoda<br>öne çıkan 3 il

Yerli otoda
öne çıkan 3 il

​Tasarımı ve özellikleriyle 80 milyonun gündeminde.
7 kişi hakkında soruşturma

7 kişi hakkında soruşturma

Trabzon'daki örtü yangınlarıyla ilgili soruşturmada yeni gelişme.
Gizli hazine

Gizli hazine

​Türkiye'nin en büyüğü, dünyanın ise 3.'sü olacak.
Herkesi ağlatmıştı

Herkesi ağlatmıştı

'Bunu çocuklarıma nasıl anlatacağım' diyen babayı sevince boğan gelişme.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.