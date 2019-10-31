Ekonomi Türkiye 9 ayda 41,6 milyon ziyaretçiyi ağırladı 26,63 milyar dolar turizm geliri elde etti
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türkiye 9 ayda 41,6 milyon ziyaretçiyi ağırladı: 26,63 milyar dolar turizm geliri elde etti

Türkiye 9 ayda 41,6 milyon ziyaretçiyi ağırladı: 26,63 milyar dolar turizm geliri elde etti

Türkiye, yılın 9 aylık bölümünde toplam 41,6 milyon ziyaretçiyi ağırladı, 26,63 milyar dolar turizm geliri elde etti. Türkiye'ye Ocak-Eylül 2019 döneminde en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında yine bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15,28 artış ile Rusya Federasyonu birinci, yüzde 12,43 artış ile Almanya ikinci, yüzde 16,05 artış ile İngiltere üçüncü oldu. İngiltere'yi Bulgaristan ve İran izledi.

Haber Merkezi AA
Tarihi 2 bin yıl öncesine dayanan Hierapolis Antik Kenti'ni içinde barındıran Pamukkale, doğal güzelliğinin yanı sıra tarihi dokusuyla da hayran bırakıyor.
Tarihi 2 bin yıl öncesine dayanan Hierapolis Antik Kenti'ni içinde barındıran Pamukkale, doğal güzelliğinin yanı sıra tarihi dokusuyla da hayran bırakıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye turizmde 2023 yılı için revize edilen 75 milyon turist, 65 milyar dolar turizm geliri hedeflerine hızla yaklaşıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri, Türkiye'ye yılın 9 ayında toplam 41 milyon 564 bin 536 ziyaretçinin geldiğini gösterdi.

16 milyon turist hedefine yaklaşıyor
EKONOMİ
16 milyon turist hedefine yaklaşıyor
  • Bakanlığın Ocak-Eylül 2019 dönemi istatistiklerine göre, Türkiye bir önceki yılın aynı dönemine göre 9 ayda yüzde 14,50 artışla 36 milyon 428 bin 212 yabancı ziyaretçiyi ağırladı.

TÜİK'in açıkladığı üçüncü çeyrek verilerine göre ise ülkeye 5 milyon 136 bin 324 yurt dışı ikametli vatandaş geldi.

Üçüncü çeyrekte 14 milyar dolar turizm gelirine ulaşılarak, 9 ayın toplamında 26 milyar 634 milyon 764 bin dolar turizm geliri elde edildi.

Yılın üçüncü çeyreği ve 9 ayındaki kişi başı harcama ise 649 dolar oldu.

Antalya nüfusunun iki katı turist ağırladı
EKONOMİ
Antalya nüfusunun iki katı turist ağırladı

Eylülde 5 milyon 426 bin 818 ziyaretçi

Bakanlığın Eylül 2019 istatistiklerinde, bir önceki yılın aynı ayına göre, yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 13,23 artışla 5 milyon 426 bin 818 oldu.

Türkiye'ye Ocak-Eylül 2019 döneminde en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında yine bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15,28 artış ile Rusya Federasyonu birinci, yüzde 12,43 artış ile Almanya ikinci, yüzde 16,05 artış ile İngiltere üçüncü oldu. İngiltere'yi Bulgaristan ve İran izledi.

Türkiye'ye en çok Rusya ziyaretçi gönderdi

  • Eylül 2019 döneminde Rusya Federasyonu en çok turist gönderen ülke sıralamasında yüzde 14,70 artış oranı ile birinci oldu.
  • Almanya yüzde 6 artış oranı ile ikinci, İngiltere ise yüzde 9,64 artış oranı ile en çok ziyaretçi gönderen üçüncü ülke oldu.
  • İngiltere'yi en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Bulgaristan ve İran izledi.

Turizm cenneti Bozcaada Forbes dergisinde
FOTOĞRAF 11
Title
Geçen yıllarda New York Times, Business Insider ve New York Times Magazin tarafından tavsiye edilen Kuzey Ege Denizi'ndeki turizm cenneti Bozcaada ilçesi, bu kez dünyaca ünlü Amerikan Forbes dergisinin seyahat yazılarına konu oldu.
Title
Derginin seyahat yazarı Ann Abel, internet sitesindeki köşesinde Bozcaada'yı tanıttı. Abel yazısında, gazeteci, yazar Prof. Dr. Haluk Şahin'in anlatımıyla eski adıyla Tenedos olarak bilinen Bozcaada'nın Troya Savaşı'nda nasıl yer aldığına ve tarihten bugüne kadar Yunan ve Türk kültürünün nasıl yaşatıldığına vurgu yaptı.
Title
Daha önce de Bodrum ve Alaçatı'yı kaleme alan Ann Abel, Bozcaada'nın sadece Homeros yazılarında popüler olmadığını, günümüzde yaz aylarında turist akınına uğradığını, geçen sezon ortalama 1,5 milyon kişinin ziyaret ettiğini, kış aylarında ise adada ortalama 500 kişinin yaşadığını yazdı.
Title
Abel, Bozcaada için Renkli ve lezziz kafe ve restoranların, sağlıklı ve bakımlı sokak kedisi ve köpeklerinin olduğu bir cennet ada ifadelerini kullandı.
Title
TÜRKLER ÇOK KONUKSEVER <br> <br> Ann Abel yazısının devamında, Türklerin çok konuksever olduğunu, Bozcaada’da sosyal hayatın sokaklarda yaşandığını, kimi zaman çay, kimi zaman başka bişeyler içerek bir kişi ile tanışıp, onun arkadaşları ile grup sohbetlerine katılarak keyifli zaman geçirmenin mümkün olduğunu ifade etti.
Title
Abel, adanın kitlesel turizmden ziyade butik ve kaliteli yaşam sitilini benimseyen insanlarla dolu olduğunu belirtti.
Title
Yazar Ann Abel, birçok lokal işletmeden, eşi benzeri olmayan plajlara, görkemli Bozcaada Kalesi'nden, tarihine kadar tüm güzellikleriyle adayı, cennet ada olarak niteledi.
Title
Abel ayrıca Bozcaadalılara kendisine bir yazar gibi değil, bir misafir gibi karşılanmasından dolayı teşekkür etti.
Title
Bozcaada Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Erkan Yavuz, Bozcaada'nın yeniden dünyaca ünlü bir dergi tarafından tavsiye edilmesinin gurur verici olduğunu belirterek, Bozcada isminin marka değerinin göstergesidir dedi.
Title
Turizm cenneti Bozcaada Forbes dergisinde
Title
Turizm cenneti Bozcaada Forbes dergisinde
Turizm cenneti Bozcaada Forbes dergisinde
Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi, dünyaca ünlü Amerikan Forbes dergisinin seyahat yazısına konu oldu. Derginin seyahat yazarı Ann Abel, internet sitesindeki köşesinde Bozcaada'yı tanıttı.

AYMden Başbuğ kararı

AYM'den Başbuğ kararı

Hakkındaki 'Ergenekon' davası düştü.
Yarın yürürlüğe giriyor

Yarın yürürlüğe giriyor

​Kredi kartı ile satışta komisyon sınırı 1.60'ı aşamayacak.
İstihdam odaklı yeni kredi paketi

İstihdam odaklı
yeni kredi paketi

Üç kamu bankası yeni kredi paketinin detaylarını açıkladı.
Kısıtlama <br>yarın başlıyor

Kısıtlama
yarın başlıyor

Yetkisiz 'çakar' kullananlara 2 bin 4 liraya kadar ceza kesilecek.
Belhanda'yı isteriz

Belhanda'yı isteriz

Galatasaraylı futbolcuya sürpriz transfer çağrısı.
Alanı da satanı da mağdur eden rapor

Alanı da satanı da mağdur eden rapor

​İkinci el otomobilde iki ay sonra zorunlu olacak.

Aynı ilçede <br>110 kişi dolandırıldı

Aynı ilçede
110 kişi dolandırıldı

İş vaadiyle kişi başı 2 bin TL alıp ortalıktan kayboldular.
250 kiloluk tuzak böyle imha edildi

250 kiloluk tuzak böyle imha edildi

​Resulayn'da teröristlerin tuzakladığı bombalar tespit edildi.
Felaketin gizemli<br>yüzü: Çernobil

Felaketin gizemli
yüzü: Çernobil

​Nükleer kaza felaketinin yuttuğu bir kasaba.

İş dünyasına müjde

İş dünyasına müjde

Albayrak: İstihdam için 3 kamu bankası yeni kredi paketi hazırlıyor.
'10. Yıl Marşı' ile <br>taciz anları

'10. Yıl Marşı' ile
taciz anları

Utanç anları büyük tepkiye neden oldu.
Kurnaz Frey

Kurnaz Frey

F.Bahçe'nin oyuncusu yılın en sinsi golünü attı.
Sıfır araç almaya<br>eksper ile gidin!

Sıfır araç almaya
eksper ile gidin!

Aldığı lüks 'sıfır' araç kazalı, boyalı ve kilometresi oynanmış çıktı!
Fransa'da skandal

Fransa'da skandal

​Türkiye'yi kınayan ve PKK/SDG'ye destek açıklayan tasarı kabul edildi.
Serin ve yağışlı<br> hava geliyor

Serin ve yağışlı
hava geliyor

​Sıcaklıklar 4 ile 7 derece arasında azalacak.
Merkez Bankası'nın faiz kararı ne anlama geliyor?
Ekonomi

Merkez Bankası'nın faiz kararı ne anlama geliyor?

Ekonomide sık kullanılan bir terim olan 'faiz oranları' aslında ne anlama geliyor? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Amerikan Merkez Bankası'nın (FED) birçok karışıklığa sebep olan faiz oranlarını düşürmesi ve artırması ne ifade ediyor? Faiz oranları tüketici, girişimci veya birçok iş adamı için nelere sebep oluyor sizin için araştırdık.
İstanbul Havalimanı 1 yaşında
Ekonomi

İstanbul Havalimanı 1 yaşında

İstanbul Havalimanı'nın hizmete alınmasının 1. yılı ile Cumhuriyetin 96. kuruluş yıl dönümü, havalimanında çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, iki mutlululuğu bir arada yaşadıkları çok önemli bir ayda olduklarını belirterek, "Bu sene yıl dönümümüzün yanında Cumhuriyetin 96. yılını kutluyoruz ve sloganımız 95 artı 1. 1 yıldır var gücümüzle çalışıp İstanbul Havalimanı’nı dünya havacılık otoritelerinin de kabul ettiği dünyanın en iyi hublardan biri haline getirdik" dedi.
Siber güvenlikte uzman sıkıntısı
Ekonomi

Siber güvenlikte uzman sıkıntısı

Geçtiğimiz Pazar günü Türkiye'deki şirketlere yönelik yapılan siber saldırı sonrasında bazı sitelere erişim sorunu yaşandı. Saldırıya zamanında müdahale edilse de, yeni ataklara karşı önlemlere ve uzun vadeli bir devlet politikasının önemine dikkat çekiliyor. Öte yandan, şirketlerin yetkin siber güvenlik uzmanı ihtiyacı da artıyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.