Ekonomi Türkiye altın rezervi sıralamasında 18inci sıraya yükseldi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türkiye altın rezervi sıralamasında 18'inci sıraya yükseldi

Türkiye en fazla altın bulunduran ülkeler sıralamasında 314,1 tona yükselterek İngiltere’yi geçerek 18’inci sıraya yükseldi. Yer altından bugüne kadar 7,5 trilyon dolar değerinde 185 bin ton altın çıkarıldığı hesaplanırken, Dünyada 57 bin ton daha altın rezervi olduğu tahmin ediliyor.

Haber Merkezi IHA
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Dünya Altın Konseyi verilerine göre, dünya altın rezervi verileri güncellendi. Son rakamlara göre rezervini 314,1 tona yükselten Türkiye İngiltere’yi geride bırakarak 18’inci sıraya yükseldi.

ABD listenin başında

Verilere göre ABD, 8 bin 133 ton ile en çok altın rezervi bulunduran ülke konumunda yer alıyor. İkinci sırada 3 bin 367 ton ile Almanya görülürken, 2 bin 451 ton rezerve sahip İtalya üçüncü sırada yer aldı. Fransa, 2 bin 436 ton altın rezervi ile dördüncü sırada yer alırken, listede 5’inci sırada 2 bin 119 ton rezerve sahip Rusya görüldü.

  • Yer altından bugüne kadar 7,5 trilyon dolar değerinde 185 bin ton altın çıkarıldığı hesaplanırken, Dünyada 57 bin ton daha altın rezervi olduğu tahmin ediliyor.
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