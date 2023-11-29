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Ekonomi

Türkiye ekonomisi hızla büyüyor: IMF'den sonra OECD de büyüme beklentisini yükseltti

Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü (OECD), "Ekonomik Görünüm" raporunu yayınladı. Raporda 2023 Türkiye büyüme beklentisi yüzde 4,3'ten yüzde 4,5'e yükseltildi. ABD ekonomisinin 2023'te yüzde 2,4 büyümesi, 2024'te ise büyümenin yüzde 1,5'e gerilemesi beklenirken Euro Bölgesi'nin bu sene yüzde 0,3, 2024'te yüzde 0,9, 2025'te yüzde 1,5 büyümesi öngörülüyor. Uluslararası Para Fonu da (IMF) Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahminini bu yıl için yüzde 3'ten yüzde 4'e yükseltmişti.

13:51 - 29/11/2023 Çarşamba
Güncelleme: 15:01 - 29/11/2023 Çarşamba
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Foto/arşiv

Foto/arşiv

Paris merkezli OECD'nin yayımladığı 'Ekonomik Görünüm' raporunda Türkiye büyüme beklentisi yükseltildi.


Buna göre 2023 Türkiye büyüme beklentisi yüzde 4,3'ten yüzde 4,5'e yükseltildi. 2024 beklentisi yüzde 2,9, 2024 beklentisi yüzde 3,2 oldu.


Enflasyon tahminleri de yukarı yönde revize edildi. 2023 enflasyon beklentisi yüzde 52,1'den yüzde 52,8'e, 2024 tahmini de yüzde 39,2'den yüzde 47,4'e yükseltildi.


Raporda küresel ekonominin gelecek sene 'yumuşak inişe' doğru ilerlediği belirtilirken bu yıl için küresel büyüme tahmini Eylül ayında tahmin edilen yüzde 3 seviyesinden yüzde 2,9'a düşürüldü.

İsrail-Hamas çatışmasına dikkat çekilerek "Eğer çatışma derinleşir ve bölgeye yayılırsa büyüme ve enflasyona yönelik riskler de artar" ifadesine yer verildi.


ABD ekonomisinin 2023'te yüzde 2,4 büyümesi, 2024'te ise büyümenin yüzde 1,5'e gerilemesi bekleniyor.

Euro Bölgesi'nin bu sene yüzde 0,3, 2024'te yüzde 0,9, 2025'te yüzde 1,5 büyümesi öngörülüyor.


Uluslararası Para Fonu (IMF), IMF, Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahminini bu yıl için yüzde 3'ten yüzde 4'e yükseltti


#Büyüme
#Türkiye
#Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü
#OECD
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