Türkiye ekonomisi hızla büyüyor: IMF'den sonra OECD de büyüme beklentisini yükseltti

İstanbul Sanayi Odası Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı'nda konuşan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, enflasyonun ana eğiliminde de bir gerileme başladığını ve kasım ayı öncü göstergelerinin aylık enflasyondaki gerilemenin devam edeceğine işaret ettiğini belirtirken ''Üzerimize düşeni yaparken 'algı, kabul, itibar' üçlüsü devreye girmiyorsa enflasyonu daha yüksek bir maliyetle de olsa bu patikaya oturtmaya kararlıyız" ifadelerini kullandı. Türk lirasına geçiş zamanının geldiğine de inandıklarını dile getiren Erkan, ''Bunun en doğrudan yansımalarını mevduat gelişmelerinde görüyoruz.'' dedi.