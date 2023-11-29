Türkiye ekonomisi hızla büyüyor: IMF'den sonra OECD de büyüme beklentisini yükseltti

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Paris merkezli OECD'nin yayımladığı 'Ekonomik Görünüm' raporunda Türkiye büyüme beklentisi yükseltildi.
Buna göre 2023 Türkiye büyüme beklentisi yüzde 4,3'ten yüzde 4,5'e yükseltildi. 2024 beklentisi yüzde 2,9, 2024 beklentisi yüzde 3,2 oldu.
Enflasyon tahminleri de yukarı yönde revize edildi. 2023 enflasyon beklentisi yüzde 52,1'den yüzde 52,8'e, 2024 tahmini de yüzde 39,2'den yüzde 47,4'e yükseltildi.
İsrail-Hamas çatışmasına dikkat çekilerek "Eğer çatışma derinleşir ve bölgeye yayılırsa büyüme ve enflasyona yönelik riskler de artar" ifadesine yer verildi.
Euro Bölgesi'nin bu sene yüzde 0,3, 2024'te yüzde 0,9, 2025'te yüzde 1,5 büyümesi öngörülüyor.