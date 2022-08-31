Ekonomi Türkiye hızla büyüyor OECD ülkeleri arasında ikinci olduk
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türkiye hızla büyüyor: OECD' ülkeleri arasında ikinci olduk

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkeleri arasında ikinci çeyrekte ilk sırayı yüzde 8,3'lük büyüme ile Slovenya, ikinci sırayı da yüzde 7,6 ile Türkiye aldı. GSYH artışı OECD'de yüzde 3,6, Avrupa Birliği'nde yüzde 4, Avro Bölgesi'nde yüzde 3,9 olarak hesaplandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Türkiye hızla büyüyor: OECD ülkeleri arasında ikinci olduk
Foto/arşiv

OECD ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye yüzde 7,6 büyüme ile 5 çeyrektir devam eden dengeli büyüme performansını bu yılın ikinci çeyreğinde de sürdürdü ve verileri açıklanan OECD ile G20 ülkeleri arasında ikinci sırada yer aldı.

OECD ülke ekonomilerinin ikinci çeyrekte ortalama büyümesi yüzde 3,6 olarak hesaplandı. Söz konusu dönemde ekonomik büyüme Avrupa Birliği'nde yüzde 4, Avro Bölgesi'nde yüzde 3,9 olarak kayıtlara geçti.

Slovenya, ikinci çeyrekte yüzde 8,3 ile OECD'nin en çok büyüyen ekonomisi oldu. İkinci çeyrek büyüme oranı, geçici verilere göre İsrail'de yüzde 7,4, Portekiz'de yüzde 6,9, Macaristan'da yüzde 6,5, İspanya'da yüzde 6,3 olarak belirlendi.

İkinci çeyrek büyüme verisi açıklanan OECD ülkelerinden ekonomisi en fazla büyüyen diğer ülkeler yüzde 5,6 ile Şili, yüzde 5,3 ile Hollanda, yüzde 5,3 ile Kosta Rika, yüzde 4,8 ile Kanada ve yüzde 4,7 ile Avusturya şeklinde sıralandı.

Öte yandan ikinci çeyrekte İtalya yüzde 4,6, Polonya yüzde 4,5, Danimarka yüzde 4,4 ve İsveç yüzde 4,2 büyüdü.

OECD verilerine göre bazı ülke ve ülke gruplarının açıklanan birinci çeyrek büyüme oranları şöyle:

Sıra Ülke İkinci çeyrek
büyüme oranları
1 Slovenya 8,3
2 Türkiye 7,6
3 İsrail 7,4
4 Portekiz* 6,9
5 Macaristan* 6,5
6 İspanya* 6,3
7 Şili 5,6
8 Hollanda* 5,3
9 Kosta Rika 5,3
10 Kanada 4,8
11 Avusturya 4,7
12 İtalya 4,6
13 Polonya* 4,5
14 Danimarka* 4,4
15 İsveç* 4,2
16 Fransa 4,2
17 Norveç 4
18 Çekya* 3,6
19 Belçika* 3,3
20 Birleşik Krallık 2,9
21 Güney Kore 2,9
22 Litvanya 2,8
23 Finlandiya 2,8
24 Letonya* 2,5
25 Slovakya 1,6
26 ABD 1,6
27 Meksika 1,6

Alışveriş deneyimini Meta evrene taşıdı
EKONOMİ
Alışveriş deneyimini Meta evrene taşıdı

Thodex kurucusu Fatih Özer ne zaman iade edilecek? Bakan Soylu'dan açıklama
ÖZGÜN
Thodex kurucusu Fatih Özer ne zaman iade edilecek? Bakan Soylu'dan açıklama

İç hat uçak biletlerinde yeni tavan fiyat belli oldu
EKONOMİ
İç hat uçak biletlerinde yeni tavan fiyat belli oldu
Denizde can pazarı

Denizde can pazarı

​Dokuz kişilik ailenin bindiği tekne alabora oldu.
Twitter Circleı tanıttı

Twitter Circle'ı tanıttı

​Seçilmiş kişiler paylaşımları görecek.
Türkiye raydan çıkmıyor

​Bloomberg şaşkın: G20 ülkelerinin büyüme hızını geçti.

Kuşadası açıklarında önce 4.7 ardından 5.1 büyüklüğünde sarsıntı yaşandı.

Türkiye harekete geçti: Yunanistan'ın radar kayıtları ittifak ülkelere gönderilecek.

​Şifalı olduğuna inanılıyor: Yoğun talep var.

İkinci çeyrekte yüzde 7,6 büyüdü.

​'Türkiye'nin ekonomi modeliyle kazanımlarımız sürecek.'

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.