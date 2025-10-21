Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik'ten güçlü performans: Yüzde 57 büyüdü 26 milyar TL net kâr yazdı

Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik, 2025'in üçüncü çeyrek sonuçlarını açıkladı. Türkiye Sigorta, finansal gelişimini ve karlılığını yılın üçüncü çeyreğinde de sürdürdü. Geçen yılın aynı dönemine göre karlılığını yüzde 49 artışla 14,3 milyar liraya taşırken, prim üretiminde de yüzde 45 artışla 105,1 milyar liraya ulaştı.

BES'E KATILIMCI SAYISI 5 MİLYONU AŞTI

Türkiye Hayat Emeklilik ise ilk 9 ayda, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 70 artışla 416 milyar lira bireysel emeklilik sistemi (BES) fon büyüklüğüne, 5,1 milyon katılımcı sayısına ve yüzde 69 artışla 11,4 milyar lira karlılığa erişti. Hayat prim üretimini ise yine yılın üçüncü çeyreğinde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 126 büyümeyle 20,5 milyar liraya ve poliçe sayısını da 6 milyon adete yükseltti. İki şirket, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 57 büyümeyle, toplamda 25,8 milyar lira net kar elde etti. Böylece 2024 yıl sonu net karı olan 22 milyar lirayı 2025'in ilk 9 ayında geçerek, kendi rekorunu da kırdı.

HEDEF SİGORTALI SAYISINI ARTIRMAK

Türkiye Sigorta ilk 9 ayda aktif büyüklüğünde yüzde 58 artışla 152,4 milyar liraya, öz sermaye büyüklüğünde yüzde 45 artışla 41,6 milyar liraya ulaşırken, Türkiye Hayat Emeklilik ise aktif büyüklüğünde yüzde 56 artışla 467,2 milyar liraya, öz sermaye büyüklüğünde yüzde 49 artışla 27,3 milyar liraya ulaştı. Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak, sürdürülebilir finansal başarılarının yanı sıra sigortaya erişilebilirliği kolaylaştırmayı ve ihtiyaca yönelik ürünlerle sigortalı sayısının artmasını hedeflediklerini belirtti.

KASKO POLİÇEMİZ 1 MİLYONA ULAŞTI

Çakmak, 2025'in ilk 9 ayında kendi rekorlarını kırarak ve piyasa beklentilerini aşan prim üretimi gerçekleştirerek hayat dışı prim üretiminde en yakın rakipleriyle aralarında 26,5 milyar liralık bir fark oluşturduklarını vurguladı. Sektörün geneliyle karşılaş-tırıldığında yangın branşında her 4 poliçeden 1'inin Türkiye Sigorta güvencesi altında olduğuna işaret eden Çakmak, "Ayrıca sağlık, kasko gibi bireysel ürünlerde sigortalı sayımız her geçen gün artıyor. 30 Eylül itibarıyla aktif yaşayan kasko poliçemiz 1 milyona ulaştı, portföyümüzün en hızlı büyüyen branşı olan sağlıkta ise 1 milyon sigortalı sayısını aşmış durumdayız" ifadelerini kullandı.

Taha Çakmak, sağlık branşında yapılan başvuruların yüzde 87'sini yapay zeka desteğiyle 5 saniye içinde, yüzde 13'ünü ortalama 4 dakika 38 saniye içerisinde değerlendirdiklerini aktardı.

Taha Çakmak

Ekonomiye 10 milyar dolar katkı verdi

Fon büyüklüğünde en yakın rakipleriyle aralarında 70 milyar liralık bir fark oluştuğunu aktaran Taha Çakmak, şöyle devam etti: “9'uncu ay itibarıyla 10 milyar dolar değerinde fon büyüklüğüne ulaşarak ülkemizin ekonomisine kaynak sağladık ve tasarruflarına katkı sunduk. Altından hisseye, kira sertifikalarından tarım ve gıda emeklilik yatırım fonlarına kadar geniş bir fon yelpazesi ile katılımcılarımıza sunduğumuz fon portföyümüzü yenilikçi temalarla zenginleş-tiriyoruz.”







