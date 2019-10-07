Ekonomi Türkiye zeytincilikte üçüncü sırada Zeytin ve zeytinyağı rekoltesi açıklandı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türkiye zeytincilikte üçüncü sırada: Zeytin ve zeytinyağı rekoltesi açıklandı

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Tunç "2019 yılı sofralık zeytin üretiminin 415 bin ton, yağlık zeytin üretiminin 1 milyon 110 bin ton, dane zeytin üretiminin 1 milyon 515 bin ton, zeytinyağı üretiminin ise 225 bin ton olacağı öngörülmek" dedi. Tunç, Türkiye'nin zeytincilikte İspanya ve Mısır'ın ardından dünyada üçüncü olduğunu dile getirdi.

Haber Merkezi AA
Zeytin ve zeytinyağı pek çok alanda kullanılıyor.
Zeytin ve zeytinyağı pek çok alanda kullanılıyor.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, "2019 yılı sofralık zeytin üretiminin 415 bin ton, yağlık zeytin üretiminin 1 milyon 110 bin ton, dane zeytin üretiminin 1 milyon 515 bin ton ve zeytinyağı üretiminin ise 225 bin ton olacağı öngörülmektedir." dedi.

Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde düzenlenen 2019-2020 Zeytin Rekolte Tahmini Toplantısı'nda konuşan Tunç, dane zeytindeki desteklerle ilgili bilgiler paylaştı.

"Kilogram başına 15 kuruşluk destek hayırlı uğurlu olsun"

Üreticileri desteklemeye devam edeceklerini vurgulayan Tunç, "Sayın Bakanımız kilogram başına 15 kuruş destek verileceğinin sözünü vermişti. Bu sözün gereği olarak kararname Cumhurbaşkanlığına sevk edildi. Kilogram başına 15 kuruşluk destek hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

  • Türkiye'nin zeytinin gen merkezi olduğunu ifade eden Tunç, zeytinin dünyaya Anadolu'dan yayıldığını vurguladı.

Türkiye zeytincilikte üçüncü sırada

Zeytin ve zeytinyağının sadece beslenmede değil bir çok alanda kullanıldığını aktaran Tunç, Türkiye'nin zeytincilikte İspanya ve Mısır'ın ardından dünyada üçüncü olduğunu dile getirdi.

Zeytinyağı üretiminde ise dünyada 5. sırada olduklarını hatırlatan Tunç, "2001'de 600 bin hektar olan zeytin alanı 2018'de yaklaşık 864 bin hektara, 99 milyon olan zeytin ağacı 177 milyona ulaştı. Zeytin üretimi ise 2018'de 427 bin ton oldu. Yağlık zeytin üretimimiz ise 1 milyon 74 bin tona çıktı." bilgisini verdi.

Zeytin üretiminde artışın gerçekleşmesinde bakanlığın yanında sektörün de ciddi katkısı olduğunun altını çizen Tunç, tüketici bilincinin gelişmesinin Türkiye'deki zeytinyağı tüketimini artırdığını belirtti.

Son yıllarda zeytinyağı üretiminde ciddi gelişmeler katedildiğini ve ürünlerin uluslararası yarışmalarda dereceler kazandığını dile getiren Tunç, bunların dış pazarda rekabet gücünü artırdığını vurguladı.

Zeytinyağı rekoltesi 225 bin ton

Türkiye'de zeytin ve zeytinyağı rekoltesinin 2009'dan itibaren sektörün tüm bileşenlerini tek çatı altında toplayan Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi koordinatörlüğünde oluşturulan "Zeytin Rekolte Tahmin Komisyonu" tarafından belirlendiğine dikkati çeken Tunç, şöyle konuştu:

"Arkadaşlarımız 2 hafta süreyle sahada görev yaptılar. 2019 yılı sofralık zeytin üretiminin 415 bin ton, yağlık zeytin üretiminin 1 milyon 110 bin ton, dane zeytin üretiminin 1 milyon 515 bin ton ve zeytinyağı üretiminin ise 225 bin ton olacağı öngörülmektedir. Zeytinyağı bu sene kaliteli olacak. Zeytinde hastalık ve zararlılar nedeniyle sorun yaşamadık ama son dönemdeki iklimsel faktörlerdeki düzensizlikler, aşırı yağmur ve dolu yağışları yer yer ürün kaybına sebep oldu. Bu sene ürünümüz kaliteli, asit oranı 0,2 ve 0,3 ile istenilen seviyede. Bu durum bizim için sevindirici, dış pazar için avantaj oluşturacak."

"Taklit ve tağşişe yönelme çok fazla"

Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi (UZZK) Yönetim Kurulu Başkanı Ümmühan Tibet de Türkiye'de yaklaşık 180 milyon zeytin ağacı olduğunu ifade etti.

Artvin'den Şırnak' kadar 50'ye yakın ilde zeytin yetiştirildiğini vurgulayan Tibet, "Zeytinyağı üretiminde son yıllarda ciddi bir dalgalanma oldu. AB, üretim ve tüketimle yüzde 70 ile birinci. Biz ise Tunus'la yarışıyoruz. Ancak Fas'ta inanılmaz bir ilerleme var. Fas rekabette bizi zorlayacak gibi gözüküyor. Özellikle İtalya ve Yunanistan geçtiğimiz yıl bizim kadar üretti. İspanya tartışmasız lider. Türkiye'de yıllık kişi başına yaklaşık 2,5 kilogram zeytinyağı tüketiliyor. Daha çok tanıtım yapmamız lazım. Bilgi kirliliği çok fazla. Taklit ve tağşişe yönelme çok fazla. Bunlar sektörümüzün en büyük sıkıntıları." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından zeytin ve zeytinyağı tadımı ile zeytin hasadı gerçekleştirildi.

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