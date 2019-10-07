Ekonomi Yüksek hızlı trenlerle bugüne kadar 51 milyon yolcu seyahat etti En çok kimlik kartı unutuldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yüksek hızlı trenlerle bugüne kadar 51 milyon yolcu seyahat etti: En çok 'kimlik kartı' unutuldu

YHT'lerle yolculuk edenler, bu yılın 9 ayında başta nüfus cüzdanı olmak üzere gözlük, kredi kartı, cüzdan, tablo ve stor perde gibi birçok eşyayı trenlerde unuttu. Türkiye genelinde halen 4 hatta seferlerini sürdüren YHT ile bugüne kadar 51 milyon yolcu seyahat etti.

Haber Merkezi AA
YHT'lerde daha fazla eşya unutulmaması için yolculara, her istasyonda ikazda bulunuluyor.
YHT'lerde daha fazla eşya unutulmaması için yolculara, her istasyonda ikazda bulunuluyor.

Yüksek hızlı trenle (YHT) yolculuk edenler, bu yılın 9 ayında en çok nüfus cüzdanı olmak üzere gözlük, giyim, çanta, elektronik cihaz, kredi kartı, cüzdan, tablo ve stor perde gibi birçok eşyayı trenlerde unuttu.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ'den aldığı bilgiye göre, Türkiye genelinde halen 4 hatta seferlerini sürdüren YHT ile bugüne kadar 51 milyon yolcu seyahat etti.

Bu yolcuların bir kısmı, yılın 9 ayında nüfus cüzdanı başta olmak üzere gözlük, kredi kartı, cüzdan, çanta, kıyafet, saat ve anahtarlık gibi kişisel eşyasını trenlerde unuttu.
  • Unutulanlar arasında ilaç, stor perde, tablo, yüzük ve küpe gibi eşya da yer aldı.

Tren seferlerinin hemen ardından hostesler tarafından yapılan kontrollerde bulunan eşya tespiti yapılarak tutanakla kayıt defterine işleniyor. Daha sonra emanete bırakılan eşya, varsa üzerindeki bilgilere göre ulaşılan sahiplerine teslim ediliyor.

YHT'lerde daha fazla eşya unutulmaması için yolculara, her istasyonda bagaj uyarılarını dikkate almaları ve trenlerden inerken dikkatli olmaları gerektiği konusunda ikazda bulunuluyor.

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