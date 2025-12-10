Türkiye’de 45 il yılın 11 ayında ihracatını yukarı taşıdı

Ticaret Bakanlığı, kasım ayına ve yılın 11 aylık dönemine ilişkin faaliyet illerine göre ihracat verilerini açıkladı.

Buna göre, İstanbul geçen ay 4 milyar 459 milyon dolarla en fazla ihracat yapan il oldu. Kentin ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre, yüzde 12,5 azalış gösterdi. İstanbul'u, yüzde 14,3 artış ve 2 milyar 882 milyon dolarla Kocaeli, yüzde 6,4 artış ve 1 milyar 824 milyon dolarla Bursa takip etti.

Kıymetli veya yarı kıymetli taşlar faslı, 645 milyon 196 bin dolarla İstanbul'un ihracatında ilk sırada yer aldı. Bu faslı, 453 milyon 259 bin dolarla örme giyim eşyası ve aksesuarı, 440 milyon 547 bin dolarla kazanlar, makineler, izledi.

Kocaeli'de motorlu kara taşıtları 1 milyar 206 milyon 910 bin dolarla en fazla dış satım gerçekleştirilen sektör oldu. Bu faslın ardından, 238 milyon 446 bin dolarla elektrikli makine ve cihazlar, 215 milyon 598 bin dolarla mineral yakıtlar ve yağlar geldi.

Bursa'nın ihracatında da motorlu kara taşıtları 727 milyon 680 bin dolarla ilk sırada yer aldı. Söz konusu faslı, 341 milyon 847 bin dolarla kazanlar, makineler, 116 milyon 470 bin dolarla mobilyalar, yatak takımları, aydınlatma ürünleri takip etti.

İlk 3 ilin en fazla ihracat yaptığı ülkeler

İstanbul'un ihracatında 459 milyon 108 bin dolarla ABD, ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi, 315 milyon 261 bin dolarla Almanya, 203 milyon 484 bin dolarla Birleşik Arap Emirlikleri izledi.

Kocaeli, en fazla ihracatı 344 milyon 980 bin dolarla İngiltere'ye yaptı. Bu ülkenin ardından, 259 milyon 664 bin dolarla Almanya, 176 milyon 695 bin dolarla İtalya geldi.

Bursa'nın en fazla ihracat yaptığı ülke, 280 milyon 102 bin dolarla Almanya oldu. Bu ülkeyi, 268 milyon 60 bin dolarla Fransa, 148 milyon 96 bin dolarla İspanya​​​​​​​ takip etti.

Buna göre, ocak-kasım döneminde 31 il, 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptı, 45 il de ihracatını artırdı.











