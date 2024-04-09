Ekonomi

Türkiye'den İsrail'e yönelik beklenen yeni hamle geldi: 54 ürün grubunda ihracat kısıtlanacak

Türkiye'den İsrail'e yönelik beklenen hamle geldi. Ticaret Bakanlığı 9 Nisan 2024'ten itibaren bazı ürünlerin İsrail'e ihracatının kısıtlandığını açıkladı. İsrail'e yönelik kısıtlama kararı inşaat demirinden yassı çeliğe, mermerden seramiğe kadar 54 ürün grubunu kapsıyor. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada alınan kısıtlama kararının İsrail'in uluslararası hukuktan kaynaklanan yükümlülükleri çerçevesinde, Gazze'de derhal ateşkes ilan edene ve Gazze Şeridi'ne yeterli miktarda ve kesintisiz insani yardım akışına izin verinceye kadar yürürlükte kalacağına da vurgu yapıldı.

Kenan Biter
09:09 - 9/04/2024 Salı
Güncelleme: 09:17 - 9/04/2024 Salı
Yeni Şafak
Ticaret Bakanlığı'ndan yayımlanan açıklama metni şu şekilde;

Türkiye, 9 Nisan 2024'ten itibaren bazı ürünlerin İsrail'e ihracatını kısıtlama kararı almıştır.


Kararın gerekleri Bakanlıkça derhal yürütülecektir


Ticaret Bakanlığının İsrail'e yönelik kısıtlama kararı inşaat demirinden yassı çeliğe, mermerden seramiğe kadar 54 ürün grubunu kapsıyor


Türkiye, 9 Nisan 2024 tarihinden itibaren, ilk aşamada Ek'te belirtilen ürün grupları altında yer alan ürünlerin İsrail'e ihracatını kısıtlama kararı almış bulunmaktadır. Bu kararın gerekleri Ticaret Bakanlığı tarafından derhal yürütülecektir. Bu karar, İsrail, uluslararası hukuktan kaynaklanan yükümlülükleri çerçevesinde, Gazze'de derhal ateşkes ilan edene ve Gazze Şeridi'ne yeterli miktarda ve kesintisiz insani yardım akışına izin verinceye kadar yürürlükte kalacaktır.




Ayrıntılar geliyor..

#israil
#Ticaret
#Ticaret Bakanlığı
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