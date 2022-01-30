Türkiye'nin beyaz eşya sektörü 2021'de ihracatta 'Avrupa şampiyonu' oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu çok büyük bir başarıdır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MÜSİAD heyetini kabulünde konuştu. Erdoğan, 'Büyüme ve ihracat gibi alanlardaki rekorlara ilave olarak istihdamımız salgın öncesine göre 2,7 milyon artmıştır ve bu çok büyük bir başarıdır' dedi.



