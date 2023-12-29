Türkiye'nin ihracatı kasım ayında yüzde 5 artarak 23 milyar dolara yaklaştı

Mavi Vatan’ın keskin kılıcı milli torpidomuz AKYA, TCG PREVEZE Denizaltısı tarafından gerçekleştirilen harp atışında hedefi tam isabetle vurarak imha etti. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Ağır sınıf milli torpitomuz AKYA, özellikle deniz harbi için çok önemli vazgeçilmez bir unsur. Hem tespit edilmesinin çok zor olması hem de ciddi bir talep gücüne sahip olması sebebiyle ürünümüzün yerli ve milli olması çok elzemdi. Bunu yapabilen 5-6 ülkeden biri de biz olduk." dedi.