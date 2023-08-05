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Ekonomi

Türkiye'nin kiraz ihracatı 205 milyon dolara ulaştı

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak'ın yaptığı açıklamada, Türkiye'nin üretimde dünya lideri konumunda olduğu kirazın ihracatında 205 milyon dolara ulaştığı belirtildi.

18:40 . 5/08/2023 Cumartesi
AA
Geçen yıl 57 bin ton kiraz ihracatı gerçekleştirilirken bu sene 75 bin tona ulaşıldı.

Geçen yıl 57 bin ton kiraz ihracatı gerçekleştirilirken bu sene 75 bin tona ulaşıldı.

Uçak, yaptığı açıklamada, birlik verilerine göre, Türkiye'nin 2023 yılının 4 Ağustos tarihine kadar 75 bin ton karşılığında 205 milyon dolarlık kiraz ihraç ettiğini kaydetti.

Verimli ve bereketli bir kiraz sezonu geçirdiklerini vurgulayan Uçak, "Geçen yıl 57 bin ton kiraz ihracatı gerçekleştirmiştik, bu sene 75 bin tona ulaştık. 2023 yılında Türk kirazı miktar bazında yüzde 32, değer bazında yüzde 54 ihracat artışı gösterdi. 54 farklı ihraç pazarına ulaştık, 34 ülke ve bölgeye ihracatımızı artırmayı başardık." diye konuştu.

Uçak, kiraz üretiminde Türkiye'nin dünyada birinci sırada yer aldığına işaret ederek, şu bilgileri verdi:

"Almanya, Rusya gibi geleneksel pazarlarımız yanında Hong Kong, Singapur, Hindistan gibi ülkelerde de Türk kirazımız çok beğeniliyor. Bu sezon şu ana kadar ana pazarlarımız Almanya'ya yüzde 91 artışla 92 milyon dolarlık, Rusya'ya 41 milyon dolarlık ihracat yaptık. Avusturya yüzde 686 artışla 14 milyon dolarla ihracatımızda üçüncü sıraya yerleşti. İtalya da astronomik artış yaşadığımız bir pazar. İtalya'ya ihracatımız 7,7 milyon dolara yükseldi ve Norveç'e de 7,1 milyon dolarlık ihracatımız var. Birleşik Krallık ve İspanya'da da büyük ilerleme kaydettik."



#Ekonomi
#kiraz
#ihracat
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