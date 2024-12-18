Türkiye'nin zırhlı aracı Kirpi Bosna ordusunun gücüne güç katacak

Türkiye'nin dünyaya rüştünü ispatlayan yerli ve milli savunma sanayiine talep artıyor. Türk savunma sanayiinin ihracatında en büyük pay sahiplerinden Kirpi II zırhlı araç bu kez de Bosna Hersek yolcusu olacak. Bosna Hersek Savunma Bakanlığı ile BMC arasında imzalanan anlaşma neticesinde ilk teslimatlar Mart 2025'te yapılacak. Kirpi II ve 6 Bayraktar TB2'nin ihracatını içeren anlaşma geçtiğimiz ay imzalanmıştı.
Bosna Hersek Savunma Bakanlığı, Türkiye'den Kirpi II zırhlı araçları Mart 2025'te teslim almayı planlıyor.
Bosna Hersek'e öncelik
Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Helez, şirketin ürünlerinin dünya çapında bilinen ekipmanlar olduğunu belirterek, bu konuda Bosna Hersek'e öncelik verilmesinden dolayı teşekkür etti.
Şirket ile yapılan işbirliğinin Türkiye ve Bosna Hersek arasındaki dostane ilişkilerin kanıtı olduğunu aktaran Helez, alacakları Kirpi II ile ilgili ilk sevkiyatın Mart 2025'te yapılacak olmasından dolayı da memnuniyetini dile getirdi.
Bayraktar TB2 için anlaşma imzalanmıştı
Türkiye'ye desteği için teşekkür eden Helez, yapılan anlaşmaların Bosna Hersek Silahlı Kuvvetleri'nin stratejik hedefleri ve vatandaşların güvenliğini artırma misyonuyla uyumlu olduğunu kaydetti.