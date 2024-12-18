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Türkiye'nin zırhlı aracı Kirpi Bosna ordusunun gücüne güç katacak

Türkiye'nin zırhlı aracı Kirpi Bosna ordusunun gücüne güç katacak

18:5018/12/2024, Çarşamba
AA
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Bosna Hersek Savunma Bakanı Zukan Helez, Türkiye'den gelen BMC yetkilileriyle toplantı yaptı. Kasım ayında imzalanan anlaşma neticesinde Kirpi II'lerin Mart 2025'te teslim edilmesi planlaıyor.
Bosna Hersek Savunma Bakanı Zukan Helez, Türkiye'den gelen BMC yetkilileriyle toplantı yaptı. Kasım ayında imzalanan anlaşma neticesinde Kirpi II'lerin Mart 2025'te teslim edilmesi planlaıyor.

Türkiye'nin dünyaya rüştünü ispatlayan yerli ve milli savunma sanayiine talep artıyor. Türk savunma sanayiinin ihracatında en büyük pay sahiplerinden Kirpi II zırhlı araç bu kez de Bosna Hersek yolcusu olacak. Bosna Hersek Savunma Bakanlığı ile BMC arasında imzalanan anlaşma neticesinde ilk teslimatlar Mart 2025'te yapılacak. Kirpi II ve 6 Bayraktar TB2'nin ihracatını içeren anlaşma geçtiğimiz ay imzalanmıştı.

Bosna Hersek Savunma Bakanlığı, Türkiye'den Kirpi II zırhlı araçları Mart 2025'te teslim almayı planlıyor.

Bosna Hersek Savunma Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre,
Savunma Bakanı Zukan Helez
, Türkiye'den gelen BMC yetkilileriyle toplantı yaptı.
Toplantıya Helez'in yanı sıra
Bosna Hersek Silahlı Kuvvetleri Başkan Yardımcısı Tümgeneral Mirsad Ahmic
,
Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Murat Kul
ile BMC yetkilileri katıldı.
Toplantıda Bosna Hersek Silahlı Kuvvetleri'nin güçlendirilmesiyle ilgili konular görüşülürken,
BMC
yetkilileri
Kirpi II
ve şirketin diğer ürünleriyle ilgili sunum yaptı.

Bosna Hersek'e öncelik

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Helez, şirketin ürünlerinin dünya çapında bilinen ekipmanlar olduğunu belirterek, bu konuda Bosna Hersek'e öncelik verilmesinden dolayı teşekkür etti.

Şirket ile yapılan işbirliğinin Türkiye ve Bosna Hersek arasındaki dostane ilişkilerin kanıtı olduğunu aktaran Helez, alacakları Kirpi II ile ilgili ilk sevkiyatın Mart 2025'te yapılacak olmasından dolayı da memnuniyetini dile getirdi.

Bayraktar TB2 için anlaşma imzalanmıştı

Türkiye'ye desteği için teşekkür eden Helez, yapılan anlaşmaların Bosna Hersek Silahlı Kuvvetleri'nin stratejik hedefleri ve vatandaşların güvenliğini artırma misyonuyla uyumlu olduğunu kaydetti.

Helez, daha önce düzenlediği bir basın toplantısında da Türkiye'den 6
Bayraktar TB2
alımı için anlaşma imzaladıklarını ve müzakere aşamasında olduklarını açıklamıştı.




#Savunma Sanayii
#Kirpi
#Bayraktar TB2
#İhracat
#Bosna Hersek Savunma Bakanlığı
#Zukan Helez

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