Bakan Kirişci açıkladı: 156 milyon lira hesaplara geçiyor

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "156 milyon 585 bin liralık destek ödemelerini bugün saat 18.00'den sonra üreticilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Kirişci, paylaşımında, desteklerin detaylarına ilişkin de bilgi verdi.

Buna göre, arılı kovan desteği 143 milyon 883 bin lira, bitki karantinası tazminatı desteği 10 milyon 827 bin lira, sertifikalı tohum kullanım desteği 812 bin 481 lira, çam balı telafi desteği 192 bin 300 lira, damızlık ana arı desteği 45 bin lira, düve alım desteği 688 bin lira, yangın ve selden zarar gören kovan desteği 136 bin lira olarak ödenecek.

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Destekten 66 bin 76 üretici yararlanacak.

156 milyon 585 bin liralık destek ödemelerini bugün 18.00’den sonra üreticilerimizin hesaplarına aktarıyoruz.



Hayırlı ve bereketli olsun. pic.twitter.com/rvmT0e4VVK — Prof.Dr.Vahit Kirişci (@VahitKirisci) April 29, 2022

FOTOĞRAF 12 Tediye ödemeleri, günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. 700 bin civarında işçiye ödeme yapılacağı aktarıldı. Bu yılın ilk yarısı ile ilgili 26 günlük ikramiyelerinin ilk 13'ü 28 Ocak Cuma günü hesaplara yatırılmıştı. İkramiyenin diğer taksidi ise 29 Nisan’da (cuma) hesaba geçecek. Maden işletmelerinin yeraltı işlerinde çalışan işçilere ise ödemeler tek seferde 23 Aralık’ta yapılacak. TOPLAM 8 BİN 672 LİRA<br><br>En düşük ikramiye, asgari ücretten yapılan hesapla 2 bin 168 lira olacak. Bu hesap 13 güne göre yapılıyor. Böylece bu yıl kamu işçilerinin eline en az toplam 8 bin 672 lira geçmiş olacak. İlave tediyeye esas olan aylık kazançların hesabında, fazla mesai, evlilik, çocuk zamları veya primleri, ayni yardımlar, hafta ve genel tatil ücretleri dikkate alınmıyor. TEDİYE NEDİR?<br><br>Tediye kelime olarak ek ödeme ya da ikramiye anlamı taşıyor. Devlete ait olan şirket ve kurumlar ve Belediyelerde çalışan işçi statüsünde çalışan personele verilen ek ödemedir. Kamuda çalışan taşeron işçilere yıl başından beri 4 taksit şeklinde tediye ödemesi gerçekleşiyor,<br><br> TEDİYE ÖDEMELERİ KİMLERE YAPILIR?<br><br>Kamuda çalışan taşeron işçilere yıl başından beri 4 taksit şeklinde tediye ödemesi gerçekleşiyor. Paralar bugün hesaplarda: Ödeme tutarları 2 bin 168 TL ile 8 bin 233 TL arasında değişiyor Tediye ödeme tarihleri hakkında detaylar merak konusu oldu. Yaklaşık 700 bine yakın işçiye tediye ödemesi yapılacak. Yüz binlerce kişinin beklediği ödemeler bugün yapılıyor. En düşük ödeme miktarı 2 bin 168 lira olacak. İkramiye ödemelerinde maaş miktarı belirleyici oluyor. Yüksek maaş alan yüksek ikramiye ödemesi alıyor. Ödenecek en yüksek ikramiye ise 8 bin 233 lira. İkramiyeler bugün hesaplara yatacak. Kim ne kadar tediye ödemesi alacak? İşte merak edilen tüm detaylar...



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