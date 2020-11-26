Altın yatırımcısına çağrı: Endişelenmeyin gram altının fiyatı yükselecek!

Yaklaşık bir yıldır dünyayı etkisi altına alan ve milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüse karşı, şirketlerin arka arkaya yaptığı aşı duyurusu, ons altın fiyatının sert düşmesine neden oldu. Altınbaş Üniversitesi’nden Ekonomist Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emre Alkin, uzun vadeli yatırım yapanların endişelenmesine gerek olmadığını söyledi.

GRAM ALTININ FİYATINDA YÜKSELİŞ SÜRECEK

Hem yurt dışında altın fiyatı düştüğü hem dolar kuru sert şekilde gerilediği için altına yatırım yapanların endişelendiğini aktaran Prof. Dr. Alkin, “Kısa vadeli işlem yapan yatırımcıların endişeli olmasını anlıyorum. Ancak ‘Alırım sandığa atarım’ şeklinde uzun vadeli yatırım yapanların endişelerini anlamakta zorluk çekiyorum. Gram altının uzun vadeli yükselişi de sürecek. Bu nedenle uzun vadeli yatırım yapanların endişe etmesi için bir sebep görmüyorum” diye konuştu.

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EKONOMİ Altın fiyatlarında hareketlilik devam ediyor

“YATIRIMCININ B PLANI OLMALI”

Prof. Dr. Alkin, “Daha önce birçok kez para ve sermaye piyasalarında hiçbir şeyin garanti olmadığını, kazancın olduğu yerde riskin de bulunduğuna işaret ettim. ‘Normal şartlarda’ diye başlayan her sözün dikkatle dinlenmesi gerekir. Kimse Merkez Bankası başkanının görevden alınacağını düşünemezdi. Tüm yatırımcıların anormal şartlara göre B planını hazırda tutması gerekir.”

ALTINDA KULAKTAN DOLMA BİLGİLERLE HAREKET ETMEK ZARARLI

Piyasayı yakından takip etmeyen ve finansal okuryazarlığı zayıf olan yatırımcıların hatalı kararlar alabildiğine dikkat çeken Prof. Dr. Emre Alkin, “Vatandaşlar, yatırım yapmak istediği zaman kulaktan dolma bilgiler ve kestirme cevaplarla hareket ediyor. İnsanların çok endişeli olması da hatalı işlemler yapmalarına yol açıyor” ifadelerini kullandı.

EKONOMİ Dolar güne nasıl başladı?

ALTININ ONS FİYATINI TAKİP EDİN

Son yaşananların yatırımcılara ders olması gerektiğini belirten Prof. Dr. Emre Alkin, “Dünyada hiçbir yatırımcı, fiyatların en dip seviyesinden alıp zirveden satmada başarılı olamamıştır. Bu seviyelere kademeli şekilde alış ve satış yaparak ulaşırlar. Uzmanlara al-sat seviyesi sormak da doğru bir davranış değildir. Uzmanlar ancak ve ancak teknik anlamda destek ve direnç seviyelerini ifade ederler ve yatırımcılara ‘normal şartlarda’ neler olabileceğini anlatır. Aynı şey ons fiyatı için de geçerlidir. Anormal fiyat hareketleri önceden öngörülemez, bu sebeple kısa vadeli al-sat yapanların mutlaka piyasayı aktif şekilde takip etmeleri, sadece dolar lirayı değil, yurt dışında altının ons fiyatının hareketini de izlemeleri büyük önem arz ediyor” dedi.

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ALTINININ FİYATI NE KADAR: GRAM ALTIN VE ÇEYREK ALTIN KAÇ LİRA OLDU?

Gram altın, yeni güne sınırlı da olsa değer kazancıyla başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 462,8 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 760 lira, Cumhuriyet altını da 3.105 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 1.815 dolar seviyesinde işlem görüyor.