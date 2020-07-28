Vatandaşların yeni gözdesi oldu: ​Yarım gram altın yok satıyor

“Doğum, sünnet ve düğün gibi organizasyonlarda hediyeleşme kültürümüz var. Ancak şartların maalesef iyi gelmemesi, uzun süredir de bu salgın krizinde olmamız bizleri ciddi anlamda sıkıntıya soktu. Vatandaşlarımızdan işini kaybedenler, gelirinde azalma olanlar oldu. Bunların genel olarak altına olan ilgileri genel olarak diplere geldi. Şimdi bir çeyrek altının 650 liralarda seyretmesi, en hafif bileziğin bin 200, bin 300 liralara çıkması doğal olarak insanların yine hediyesini almaya ama bunu daha hafif olan ürünlerde gerçekleştirmek gibi bir talebe yönlendirdi. Bununla ilgili olarak son 2 yıldır revaçta olan gram ve yarım gram altına son dönemde rağbet arttı. Müşterilerimizden ciddi anlamlarda talep gelmeye başladı”