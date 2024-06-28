Vestel Mobilite sürdürülebilir batarya ve şarj çözümlerini dünya sahnesine taşıdı

Vestel Mobilite'nin fuarda sergilediği batarya enerji depolama çözümleri, enerji tasarrufu, temiz enerji kullanımı ve maliyet düşürme konularında kullanıcılara önemli avantajlar sağlıyor.





Türkiye'nin teknoloji devi Vestel'in, Otomotiv Elektroniği, Elektrikli Araç Şarj Cihazları (EVC) ve Batarya Enerji Depolama Çözümleri alanlarında faaliyet gösteren yeni şirketi Vestel Mobilite, 19-21 Haziran 2024 tarihleri arasında Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen Power2Drive fuarında batarya ve EVC grubundaki ürünlerini dünya sahnesine sundu.





E-mobilite ve şarj altyapıları konusunda dünyanın en büyük organizasyonlarından biri olan Power2Drive'ın Avrupa ayağına katılmaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirten Vestel Mobilite Genel Müdürü Hakan Kutlu, Vestel'in hayatı kolaylaştıran, erişilebilir ve akıllı ürünlerle sosyal ve çevresel fayda yaratan bir teknoloji şirketi olma vizyonuyla hareket ettiğini ifade etti. Kutlu, Vestel'in bugün, net sıfır emisyona geçiş için yenilikçi iş modellerine yatırım yaparken hem ürünlerinde hem de operasyonlarında döngüsel modelleri hayata geçirmeye çalıştığını vurguladı.





Vestel Mobilite'nin faaliyet alanlarından batarya ve enerji depolama sistemleriyle geleceğin ihtiyaçlarını karşılayan çözümler sunduğunu kaydeden Kutlu, "Bugün dünya genelinde yenilenebilir enerji kullanımında önemli bir artış yaşanıyor. Bu noktada temiz enerjinin depolanması konusu devreye giriyor. İnsanlar gündüz güneş panelleri üzerinden biriktirdikleri enerjiyi akşam saatlerinde evlerinde kullanıyor. Bu sağladığı maliyet tasarrufu ve temiz enerji çözümüyle sürdürülebilirliğe önemli bir katkıda bulunuyor. Biz de bu vizyonla dünya kaynaklarını daha verimli kullanmaya olanak sağlayacak çözümler geliştiriyoruz. Power2Drive fuarında bu çözümleri uluslararası arenaya sergilemekten büyük mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.





Kullanıcılarına çok yönlü avantajlar sağlıyor

Batarya teknolojileri, enerji geçiş sürecinde ve enerji arz güvenliğinin sağlanmasında önemli rol üstleniyor. Güneş ve rüzgâr gibi kesintili yenilenebilir enerji kaynaklarının enerji üretmediği durumlarda enerji depolama teknolojileriyle desteklenmeleri gerekiyor. Bu noktada da batarya sistemleri devreye giriyor.





Vestel Mobilite'nin telekom sektörü, konut, ticari/endüstriyel ve yenilenebilir güneş/ rüzgâr enerji santralleri için geliştirdiği enerji depolama sistemleri, kullanıcılarına güvenli ve kesintisiz enerji, temiz ve uygun fiyatlı enerji kullanımı gibi pek çok açıdan önemli avantajlar sağlıyor:





• Çevre dostu

Vestel'in enerji depolama sistemleri, geleneksel dizel jeneratörlere ve kurşun asitli akülere göre daha temiz ve verimli çalışmasıyla daha çevre dostu bir alternatif sunuyor. Zararlı emisyonların ve atıkların azaltılmasına yardımcı olurken olağanüstü kullanım ömrü ve daha düşük bakım gereksinimleri ile uzun vadeli maliyet etkinliğine katkıda bulunuyor. En önemlisi de kullanıcılarının karbon ayak izlerini önemli ölçüde azaltmalarına imkân tanıyor.





• Enerji bağımsızlığı

Elektrik şebekesine olan bağımlılığın azaltılmasına olanak tanırken elektrik kesintileri veya acil durumlarda alternatif güç kaynağı rolünü üstleniyorlar.





• Maliyet tasarrufu

Vestel Mobilite'nin geliştirdiği batarya çözümleri, yüksek fiyatlı dönemlerde kullanmak üzere düşük maliyetli saatlerde enerjiyi depolamaya, bu sayede de elektrik faturalarını düşürmeye olanak tanıyor. Vestel'in enerji depolama çözümlerinden yararlanan kurumsal müşteriler, mevsimsel tüketim değerleri ve elektrik fiyatlarındaki dalgalanmaları etkisini avantaja çevirerek elektrik maliyetlerinde ortalama yüzde 20 ila 30 arasında tasarruf sağlıyor.





• Elektrik kesintilerine karşı koruma

Vestel'in enerji depolama sistemleri, şebekede yaşanacak elektrik kesintileri esnasında, kullanıldığı mekânın enerji ihtiyaçlarını karşılayarak kesintisiz bir kullanım imkânı sunuyor.





Vestel Mobilite Genel Müdürü Hakan Kutlu





Batarya Enerji Depolama Çözümleri

• Telekom Batarya Çözümleri

Vestel'in Telekom Batarya Çözümü, endüstri ihtiyaçlarını karşılamak üzere, ultra hızlı şarj ve döngü performans içi tasarlanmış bir lityum-iyon batarya. Kesintiler sırasında yedek güç kaynağı ve veri merkezlerinde UPS olarak kullanım sunan Telekom Bataryası, ileri düzeyde şarj edilebilir Lityum Demir Fosfat prizmatik hücreleriyle öne çıkıyor. Sınırsız paralel bağlantı yeteneği, düşük sıcaklıklar için akıllı ısıtma, hırsızlık karşıtı hareket sensörleri ve uzaktan izleme özellikleri barındıran çözüm, optimal performans ve uzun ömür için geliştirildi. Kurşun asit pillerle sorunsuz entegrasyon sağlarken verimli akıllı şarj teknolojisi ve akım, voltaj ve sıcaklık koşullarına karşı sağlam koruma sunuyor.





Telekom Batarya Çözümü, özelleştirilebilir, ölçeklenebilir ve uzaktan izlenebilir olan yüksek kaliteli çözüm özellikleriyle, telekom operatörlerinin ve kule altyapı şirketlerinin daha verimli, daha uzun ömürlü lityum-iyon ile çalışan teknolojiye geçişini kolaylaştıracak şekilde tasarlandı. Uzun vadeli yatırımın toplam maliyetini azaltarak, eski batarya sistemleriyle birlikte çalışabilirlik imkânı sunarken çevrimiçi ve uzak, çevrimdışı telekom sitelerine kesintisiz güç tedarikini uygun maliyetlerde sağlıyor.





Vestel'in Telekom Batarya Sistemi, kesintisiz bağlantı ve kesintisiz çalışma sağlayan patentli bir teknolojiye sahip. Yerleşik şarj cihazı ve gelişmiş BMS ile her bir bataryası aynı voltajı koruyor. Voltaj farklılıkları ortaya çıksa bile, donanım tasarımı akülerin birbirini şarj etmesini önleyerek bağımsız ve güvenilir performans sağlıyor. Buna ek olarak telekom bataryaları kapasite artırımı için sınırsız olarak paralel bağlanabiliyor, ayrıca iletişim kesilse bile çalışmaya devam ediyor.





• Konut Enerji Çözümleri

Vestel'in Konut Enerji Depolama çözümleri, evlerde güneş enerjisini depolayarak enerji bağımsızlığını artırmak ve elektrik şebekesine olan bağımlılığı azaltmak için tasarlandı. Sistem, kesintiler sırasında güvenilir yedek güç sağlarken, zirve saatlerinde depolanan enerjiyi kullanarak elektrik faturalarını düşürüyor, karbon ayak izini azaltarak çevresel sürdürülebilirliği de teşvik ediyor. Güç kesintisi koruması ve IoT Mobil Uygulaması ile ev sahiplerine kolay kontrol ve izleme imkânı sunan sistem, maliyet tasarrufu ve enerji kullanımı konusunda gelişmiş kontrol sağlıyor.





• Ticari ve Endüstriyel Batarya Çözümleri

Ticari müşteriler için güçlü ve esnek bir enerji depolama çözümü sunan sistem, güvenilir LFP pil kimyası ve gelişmiş kontrol yazılımı ile donatıldı. Batarya sistemi solar entegre olarak çalışabilirken, fabrikalarda, hastanelerde, otellerde, veri merkezlerinde ve elektrik kesintisinin yaşanmaması gereken diğer yerlerde kullanılabiliyor. Ayrıca bu çözüm, elektrik kesintisini hissettirmeyen ve fatura yönetimi yapılmasını sağlayan akıllı EMS sistemine sahip. Uzun vadeli performans, istikrar ve hassas enerji yönetimini garanti eden sistem, modüler tasarımıyla belirli proje ihtiyaçlarını karşılamak için özelleştirilebilir kapasite sunuyor, yangın tespit ve bastırma dahil ileri güvenlik özellikleriyle de koruma sağlıyor. Çift yönlü inverterler, HVAC sistemleri, Statik Transfer Anahtarı, EMS ve isteğe bağlı olarak MPPT (maximum power point tracking) kontrolörü içeren sistemde MPPT ve transformatör ürünleri de proje gereksinimlerine bağlı olarak eklenebiliyor. Güç kesintisi durumunda kesintiyi önlemek için 15 milisaniye içinde aktive olan sistem C&I çözümü, genel enerji yönetimini ve sürdürülebilirliği artıran Vestel EV Şarj Cihazları ile uyumlu şekilde entegre oluyor. Vestel hem batarya depolama sisteminin hem de EV şarj cihazlarının, birbirleriyle iletişimini ve ortak alanlarda uyumlu olarak çalışabilmesini mümkün kılıyor. Endüstriyel Batarya Depolama Sistemi ile beraber EV şarj istasyonlarının kullanılmasıyla EV’lerin şarj edilirken şebekede oluşturacağı olumsuz etki dengeleniyor ve altyapıdan bağımsız olarak kesintisiz çözüm sunuyor. Batarya sistemindeki MPPT özelliği ise bataryanın solar entegre olarak çalışabilmesini ve kendi elektriğini üreten, yeri geldiğinde depolayan ve kullanan bir sistem haline dönüştürüyor. Sistem, düşük bakım maliyeti ve verimli enerji kullanımı ile enerji güvenilirliğini artırıyor, maliyetleri düşürüyor ve sürdürülebilir geleceği destekliyor.





• Şebeke Çözümleri

Şebeke ölçekli uygulamalar için yüksek güvenlikli ve uyarlanabilir bir enerji depolama çözümü sağlayan sistem, 3 MWh ve 5 MWh kapasiteli sıvı soğutma üniteleri sunuyor. Üstün uzun ömür ve güvenliğe sahip gelişmiş pil hücresi teknolojisinden yararlanan sistem, güneş ve rüzgâr enerjisi santralleriyle entegrasyonun yanı sıra şebekenin iletim ve dağıtım sektörlerinde kullanım için de ideal bir çözüm.





Proje gereksinimlerine göre özelleştirilebilir C-oranı parametrelerine sahip olan sistem, tepe tıraşlama, talep yanıtı, arbitraj, frekans düzenleme, voltaj düzenleme ve yedek güç gibi bir dizi işlevi destekliyor. Sorunsuz entegrasyon ve optimum performans sağlayan sistem, son teknoloji kontrol yazılımına ve özel proje ihtiyaçlarını karşılamak için modüler bir tasarıma sahip. Şebeke istikrarını artırmak, enerji güvenilirliğini geliştirmek ve işletme maliyetlerini düşürmek için tasarlanan sistem, bu özellikleriyle sürdürülebilir geleceği destekliyor.









'Mobilite geleceğin büyüme alanlarından'

Vestel'in geleceğin büyüme alanlarından birisi olan mobilite sektöründe uzun yıllardır ürün ve teknolojileriyle yer aldığını vurgulayan Vestel Mobilite Genel Müdürü Hakan Kutlu, bugün bulundukları konumda sadece teknoloji geliştirmediklerini, bu teknolojiyi dünyaya ihraç ettiklerini kaydetti.





Elektrikli araçlara olan talebin artmasıyla birlikte gelişen batarya teknolojilerinin araç dışı batarya kullanımına yönelik yüksek bir büyüme potansiyeli doğurduğunu vurgulayan Kutlu, "Vestel Mobilite bu büyümeden payını almak için, AC ve DC şarj istasyonları, otomotiv elektroniği ve batarya depolama çözümleri gibi alanlara odaklanıyor. Vestel olarak elektrikli araç şarj istasyonlarını 2017’den bu yana üretip ihraç ediyoruz. Türkiye ve Avrupa’da 30’a yakın ülkede bugüne kadar 180 binden fazla şarj soketi yerleşimi yaptık. Bu alanda hem global hem de yerli birçok müşterimiz bulunuyor. Power2Drive gibi önemli bir organizasyonda ürün ve teknolojilerimizi sektör paydaşlarına tanıtarak yakın gelecekte yeni pazarlara açılmanın temellerini attık" diye konuştu.









Her ihtiyaca cevap veren şarj istasyonları

Vestel’in 2017’de üretmeye başladığı ev tipi ve küçük işletmeler için çözüm sunan AC serisinin yanı sıra hızlı tip şarj istasyonları 60kW, 120kW ve 150kW, ultra hızlı şarj uygulamaları için ise 180kW, 240kW, 320kW ve 400kW’lık daha güçlü çıkış sunan DC serisi halka açık sayaçlı otoparklarda ve elektrikli filo depolarında kuyruk sürelerini 10 ila 45 dakikalık şarj süreleriyle azaltıyor. 2024’te 720kW’lık, 2025’te ise 1MW güç çıkışı sunan EVC’leri satışa sunmaya hazırlanan Vestel bu sayede sadece binek modellere değil toplu taşımada kullanılan elektrikli filo araçlarına da hizmet verebilecek.









EV Şarj Cihazı Çözümleri

• EVC01 – AC Serisi

Kesintisiz ev şarjı sunan Vestel EVC01 serisi dar alanlara sahip kurulumlarda bile hızlı ve sorunsuz çözüm sunuyor. Ayarlanabilir güç kontrol özelliği sayesinde şebeke, ev ve fotovoltaik sistemler arasında yük dengesi sağlıyor. Drive Green Next mobil uygulaması ile uzaktan kontrol edilebilen EVC01'in şarj gücü ve yük yönetimi de ayarlanabiliyor.





• EVC04 – AC Serisi

LTE, Wi-Fi, Ethernet ve RS485 dahil en iyi bağlantı seçeneklerini sunan Vestel EVC04 serisi, OCPP aracılığıyla tüm uzaktan yönetim işlevlerine de uygun. Ayarlanabilir güç kontrolü, kurulum sahasında özelleştirilmiş güç ayarlarını desteklemek için gereken esnekliği sağlarken, Dinamik Yük Yönetimi elektrik şebekesindeki güç sapmalarını dengelemeye yardımcı oluyor, bu sayede sürekli, sorunsuz ve kesintisiz şarj sağlıyor. EVC04 serisi, tüm bu özellikleri farklı kabin seçenekleri (Zenith, Libra, Oval) ile sunuyor.





• EVC10 – AC Serisi

Vestel'in profesyonel çift soketli AC serisi, küçük ve orta ölçekli işletmeler için uygulanabilir, geleceğe dönük ve bakımı kolay bir çözüm sunuyor. Eş zamanlı şarj için her soketinde 22 kW güç çıkışı sağlayan seri, Avrupa Tip 2 konektörü veya spiral bağlı kablo seçenekleri ile kullanılabiliyor. Daha kompakt ve duvara monte edilebilen tasarım sunan EVC10 7 inçlik ince bir ekrana sahip. Gerekli tüm koruma bileşenlerini içeren seri, bu açıdan kullanıcılarına maliyet avantajı da sağlıyor.





• EVC05 – AC Serisi

Kamu alanları için mükemmel çözüm sunan EVC05, iki şarj noktası ile 22 kW'a kadar hızlı ve verimli şarj imkânı sunuyor. Yapısında içerdiği RCD-A ve MCB sayesinde maliyet açısından da avantaj sağlayan EVC05, uzaktan erişim imkânı da veriyor. EVC05, MID onaylı metre ile son kullanıcıya güvenilir faturalandırma da sağlıyor.





• EVC03HP- Ultra Hızlı DC Serisi

24/7, yüksek trafik devri uygulamaları için 400kW'lık daha güçlü çıkış sunan EVC03, halka açık ücretli otoparklarda ve elektrikli filo depolarında kuyruk sürelerini azaltıyor. 10 ile 45 dakika arasında şarj süresi sunan seri üstün güvenli ve güçlü bir şarj deneyimi sunmak için hafif, kolay kullanımlı, ısıya dayanıklı sıvı soğutmalı kablo ile birlikte geliyor. Modüler ve yükseltilebilir hepsi bir arada tasarımı, CPO'lar için kurulum maliyetini düşürürken 4G (LTE), Wi-Fi ve Ethernet gibi gelişmiş internet bağlantı seçenekleri barındırıyor.





• EVC06 – DC Serisi

Vestel EVC06 kompakt DC şarj cihazı, maksimum 60 kW güçle hızlı şarj hizmeti sağlıyor. Yapılandırılabilir kablo özelliğine sahip olan seri, Wi-Fi ve LTE gibi bağlantı seçenekleri barındırıyor. OCPP arayüzü üzerinden tüm uzaktan kontrol sistemleri ile yönetilebilen EVC06, sağlam ve şık tasarımlı iki şarj noktası ile az yer bulunan kentsel alanlarda hızlı şarj çözüşüm sunuyor.





• EVC08 – AC Serisi

Daha kompakt gövdesi ve e-SIM, Wi-Fi Mesh, yerleşik RCCB gibi yeni teknolojileriyle EVC04'ün güncellenmiş versiyonu konumundaki Vestel EVC08, elektrik bağlantıları yapılabilen plakası sayesinde gövdesini açmanıza gerek kalmadan montaj kolaylığı sağlıyor. EVC08, kullandığı yeni veri aktarım teknolojileri sayesinde ileri düzey yük yönetimi gerçekleştirebiliyor.





• EVCX – DC Serisi