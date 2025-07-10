Vodafone Happy 320 milyon TL’den fazla katkı sağlayacak

Platform, 11 milyon aktif kullanıcısı ve 18 milyon müşteriye açtığı indirimlerle, Vodafone’un bu zamana kadar en çok müşteriye ulaşan dijital sadakat platformu olacak. 48 marka bulunan uygulamada, bir müşteri, bu indirimlerin tamamını kullandığında yıllık minimum 7 bin TL’lik kazanç sağlayacak. Bir yılda ise 2 milyona yakın kampanyanın kullanılması ve müşterilere 320 milyon TL’'den fayda sağlaması hedefleniyor.