Vodafone Happy 320 milyon TL’den fazla katkı sağlayacak

Vodafone, yeni sadakat platformu “Vodafone Happy”yi İstanbul'daki basın toplantısıyla tanıttı.
Platform, 11 milyon aktif kullanıcısı ve 18 milyon müşteriye açtığı indirimlerle, Vodafone’un bu zamana kadar en çok müşteriye ulaşan dijital sadakat platformu olacak. 48 marka bulunan uygulamada, bir müşteri, bu indirimlerin tamamını kullandığında yıllık minimum 7 bin TL’lik kazanç sağlayacak. Bir yılda ise 2 milyona yakın kampanyanın kullanılması ve müşterilere 320 milyon TL’'den fayda sağlaması hedefleniyor.
KENDİ MASRAFINI ÇIKARAN TARİFE
Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, platformdaki marka indirimleriyle kendi kendini çıkaran tarifeler dönemini başlattıklarını söyledi. Şahin, "Araştırmalarımıza göre, müşterilerin yüzde 74’ü marka indirimlerini, özel günlerde kendilerine hediye sunulmasını söylüyorlar. Yüzde 37'si ise Vodafone’da kaldığı yıllar için hediyelerin uzun dönem sadakatte etkili olduğunu belirtiyor" değerlendirmesini yaptı.