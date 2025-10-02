Yabancı araca ‘taşıma’ yasağı

Yönetmeliğe “alt sınır” ve “üst sınır” kavramları eklendi. Buna göre ceza miktarı artık belirlenen aralıklar arasında uygulanacak. Örneğin, yetki belgesi olmadan faaliyet gösterenlere 17 bin lira ile 170 bin lira arasında, mesleki yeterlilik belgesi eksik olanlara ise 8 bin 500 lira ile 85 bin lira arasında ceza kesilebilecek. Yabancı plakalı araçların Türkiye içinde yasa dışı taşıma yapması durumunda, 250 bin ile 500 bin TL arasında cezai işlem uygulanabilecek.