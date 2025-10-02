Yabancı araca ‘taşıma’ yasağı

Yabancı plakalı araçlarla taşımacılık yapmanın cezası ağırlaştı. Yeni düzenlemeyle birlikte 5 bin liradan başlayan alt limitin 50 katı olan 250 bin liradan başlayacak. Aracın işlediği suça göre ceza 500 bin liraya kadar çıkabilecek.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, şehir içi ve şehirlerarası yolcu ile eşya taşımacılığını doğrudan ilgilendiren Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde önemli değişiklikler yaptı. Kapsamlı değişikliklerden biri de uluslararası taşımaları ilgilendiriyor. Yabancı plakalı araçların Türkiye içinde iki nokta arasında yolcu veya eşya taşıması yasaklandı. Bu yasağa uyanmayanlara alt sınırın 50 katı ceza uygulanacak. Geçiş belgesi bulunmayan yabancı araçlara 15 kat, belgelerin doğru düzenlenmemesi halinde ise 5 ila 10 kat arasında değişen para cezaları kesilecek. Ambulans, cenaze, afet yardımı, posta ve NATO kapsamında yapılan taşımalar bu zorunluluktan muaf olacak.
TAŞIMALI EĞİTİMDE YETKİ VALİLİKLERDE
Yeni düzenleme ile özellikle büyükşehir olmayan illerde öğrencilerin taşımalı eğitim kapsamında okullarına ulaştırılması için yapılacak taşımacılık faaliyetlerinde yetkinin valiliklerde olduğu belirtildi. Bu sayede illerin özel şartları dikkate alınarak öğrencilerin güvenli şekilde taşınması sağlanacak.
HAVALİMANI SEFERLERİNDE 2 SAAT ÖNCEDEN BİLDİRİM
Artık otobüs seferlerinde yolcu ve araç bilgilerinin sisteme girilme süresi netleştirildi. Normal seferlerde bilgiler, yola çıkmadan en geç 1 saat önce bildirilecek. Havalimanından başlayan seferlerde ise bu süre 2 saate çıkarıldı.
Ceza hesaplamada yeni yöntem
- Yönetmeliğe “alt sınır” ve “üst sınır” kavramları eklendi. Buna göre ceza miktarı artık belirlenen aralıklar arasında uygulanacak. Örneğin, yetki belgesi olmadan faaliyet gösterenlere 17 bin lira ile 170 bin lira arasında, mesleki yeterlilik belgesi eksik olanlara ise 8 bin 500 lira ile 85 bin lira arasında ceza kesilebilecek. Yabancı plakalı araçların Türkiye içinde yasa dışı taşıma yapması durumunda, 250 bin ile 500 bin TL arasında cezai işlem uygulanabilecek.