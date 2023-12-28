Yabancı plakalı araçlar için yeni karar: Resmi Gazete'de yayımlandı

Net asgari ücret 2024 yılı için 17.002 TL oldu. Milyonların beklediği açıklamayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan kameraların karşısına geçerek yaptı. Yüzde 49 zam yapılan 2024 asgari ücret zammı sonrasında yeni asgari ücretin işverene maliyeti de ortaya çıktı. Asgari ücrete zam ile 15.761 bin lira olan maliyet 23.502 liraya yükseldiği hesaplandı. 2023’e göre fark ise 7.741 TL oldu.