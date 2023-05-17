Yapay zekayla petrol aranacak: Keşif süresi dokuz aydan dokuz güne düşecek

Geleceğin teknolojisi olarak görülen, dünyayı faydaları ve zararları konusunda ikiye bölen yapay zekânın gelişimi sürüyor. Yapay zekâlı teknolojiler şimdi Meksika Körfezi'ndeki derin deniz petrol arama işlemlerinde kullanılıyor.





ABD'nin Meksika Körfezi'ndeki en büyük petrol üreticilerinden olan Shell tarafından yeni petrol rezervleri arayışında büyük miktarda sismik veriyi işlemek ve analiz etmek için SparkCognition'ın yapay zeka algoritmaları kullanılacak.





Shell'in inovasyon ve performanstan sorumlu başkan yardımcısı Gabriel Guerra yaptığı açıklamada, "Keşif çalışma yöntemlerimizi geliştirmek için yeni ve yenilikçi yollar bulmaya kararlıyız" açıklamasını yaptı.





Keşif süresi dokuz aydan dokuz güne düşecek





İki firma yaptığı ortak açıklamada, yeni sürecin dokuz ay süren keşifleri dramatik ölçüde düşürebileceğini vurguluyor. Keşif süresinin dokuz günden daha kısa bir süreye indirebileceği vurgulanıyor. Austin, Teksas merkezli SparkCognition'ın baş bilim sorumlusu Bruce Porter, "Sismik görüntüleme için üretken AI, keşif sürecini olumlu yönde bozabilir ve geniş ve geniş kapsamlı etkilere sahiptir" ifadelerini kullandı.





Şirketler, teknolojinin normalden daha az sismik veri taraması kullanarak yeraltı görüntüleri üreteceğini ve derin denizlerin korunmasına yardımcı olacağını da açıkladı. Daha az sismik araştırma, keşif iş akışını hızlandırır ve yüksek performanslı bilgi işlemde maliyetlerden tasarruf sağlayacağı da belirtiliyor.











