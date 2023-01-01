Yaptırımlar Rus bankacılık devi Sberbank'ı vurdu: Net karı yüzde 75 azaldı

Orduların elindeki en yıkıcı güç olarak adlandırılan füzelerde adeta atağa kalkan Türkiye, Cumhuriyet'in 100. yılına 12 yeni füze ile giriyor. Menzilleri 1000 km'ye kadar çıkacak olan füzeler ile sınır ötesi unsurlar da artık kolay hedef haline gelebilecek. ------------------------------------///--------------------------------