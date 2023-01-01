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Ekonomi
Yaptırımlar Rus bankacılık devi Sberbank'ı vurdu: Net karı yüzde 75 azaldı
Ukrayna'ya yönelik işgal girişimi sonrası ABD ve Avrupa Birliği’nin yaptırımlarına maruz kalan Rus bankaları zor günlerden geçiyor. Rusya'nın en büyük bankası Sberbank'ın net karı 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 75,7 azalarak 300,2 milyar rubleye geriledi.
12:07 . 17/01/2023 Salı
AA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Sberbank'tan yapılan yazılı açıklamada, bankanın net karının Aralık 2022’de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 40,1 artarak 125,5 milyar rubleye çıktığı belirtildi.


Açıklamada, bankanın, geçen yılın ikinci yarısı itibarıyla tekrar kar etmeye başladığı ancak 2022'deki net karının bir önceki yıla kıyasla yüzde 75,7 gerileyerek 300,2 milyar rubleye düştüğü kaydedildi.

Bankadaki döviz bazlı mevduat hesaplarının geçen yıl yaklaşık yarı yarıya azaldığı belirtilen açıklamada, bankanın geçen yıl itibarıyla 106,7 müşteriye sahip olduğu bildirildi.


Sberbank, ABD ve Avrupa Birliği’nin yaptırım uyguladığı Rus bankaları arasında yer alırken, geçen yıl faaliyet gösterdiği çok sayıda yabancı ülkeden ayrılmak zorunda kalmıştı.


#banka
#Rusya
#Sberbank
#Yaptırım
2 hours ago
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Yaptırımlar Rus bankacılık devi Sberbank'ı vurdu: Net karı yüzde 75 azaldı
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