Yasa dışı bahise büyük darbe: 1 milyar liralık mal varlığına el konuldu

Analiz sonuçları, adli ve kolluk mercileriyle paylaşılarak hem soruşturma açılması sağlanıyor, hem de suçtan elde edilen mal varlıklarına el konuluyor. Yürütülen faaliyetle 10 binlerce kişi hakkında analiz yapılırken, bu çerçevede el konulan mal varlığı tutarı son 5 yılda 1 milyar liraya yaklaştı.