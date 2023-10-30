Yasal sınırın üzerinde zam yapan ev sahibine kötü haber: Kiracıya tazminat ödeyecek

Geçtiğimiz Perşembe günü Merkez Bankası Para Politikası Kurulu’nun faiz kararını gördük. PPK aldığı kararla politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını %30’dan %35 düzeyine yükseltti. Her ne kadar nasıl oluştuğunu izah etmek mümkün olmasa da oran piyasa beklentileri ile paralel bir artışa işaret ediyor. Bu kısım biraz daha açayım. Piyasalardaki beklentilerin medyanı 500 baz puanlık faiz artışına işaret ediyordu. Oysa bu 500 baz puanlık beklenti nasıl oluştu, bu beklentinin oluşmasında