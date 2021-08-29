Ekonomi Yeni Zigana Tüneli Projesinde sona yaklaşılıyor 1,5 saatlik yol 40 dakikaya düşecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yeni Zigana Tüneli Projesi'nde sona yaklaşılıyor: 1,5 saatlik yol 40 dakikaya düşecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, tamamlandığında dünyanın üçüncü, Avrupa'nın ise en uzun çift tüplü kara yolu tüneli olacak Zigana Tüneli'nde sona yaklaşıldığını bildirdi. Tünel inşaatında yüzde 91 kazı destekleme seviyesine gelindi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Hem bölgeye büyük hizmetler yapacak hem de lojistik olarak Trabzon Limanı'nı Orta Anadolu'ya bağlayacak, Türkiye'nin güneyine, doğusuna bağlayacak önemli bir aks üzerinde olacak" dedi.

Haber Merkezi AA
Yeni Zigana Tüneli Projesinde sona yaklaşılıyor: 1,5 saatlik yol 40 dakikaya düşecek​
Zigana tüneli

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Trabzon-Gümüşhane kara yolu üzerinde yapımı devam eden Yeni Zigana Tüneli Projesi'nde yüzde 91 kazı destekleme seviyesine gelindiği belirtilerek, tünel tamamlandığında Trabzon ile Gümüşhane arası araçla 1,5 saat olan ulaşımın 40 dakikaya düşeceği aktarıldı.

İHA

Doğu Karadeniz bölgesini Orta Doğu, Kafkaslar ve İran'a bağlayan tarihi İpek Yolu'nun geçtiği güzergahtaki Zigana Tüneli inşaatında sona yaklaşıldığı ifade edilen açıklamada, 24 saat vardiyalı çalışmaları süren tünel inşaatında yüzde 91 kazı destekleme seviyesine gelindiğini, ışığın görünmesine ise çift yönlü olarak 1,2 kilometre kaldığı vurgulandı.

Yeni Zigana Tünelinde yıl sonunda ışık görünecek
GÜNDEM
Yeni Zigana Tünelinde yıl sonunda ışık görünecek

İHA

Tünelin yurt içi kara yolu ulaşımıyla uluslararası ticaretin daha hızlı yapılmasına katkı sağlayacağına dikkati çekilerek, tünelin hizmete girmesiyle ağır vasıta sürücülerinin ulaşımda güvenli ve ekonomik bir rahatlama yaşayacağı aktarıldı.

Projeyle 29 kilometre uzunluğunda çift tünel inşa edildiğine işaret edilen açıklamada, "Çift tüp uzunluğu 29 kilometre olan projede, her iki tüpte de 13,3 kilometre olmak üzere toplamda 26,6 kilometrelik kazı işi tamamlandı. Tünelde, beton kaplama imalatının da yüzde 68'lik kısmı tamamlandı" değerlendirilmesinde bulunuldu.

İHA

"Trabzon Limanı'nı Orta Anadolu'ya bağlayacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Zigana Tüneli'nin bittiğinde Erzurum ile Trabzon arasında hem lojistik koridor olarak hem de ulaşım açısından büyük önem ihtiva eden bir tünel olacağını bildirdi.

Karaismailoğlu şunları kaydetti:

  • "Zigana Tüneli bittiğinde, Erzurum ile Trabzon arasında hem lojistik koridor olarak hem de ulaşım açısından büyük önem ihtiva eden bir tünel olacak. Dünyanın en önemli, en büyük tünellerinden birisi olarak hem bölgeye büyük hizmetler yapacak hem de lojistik olarak Trabzon Limanı'nı Orta Anadolu'ya bağlayacak, Türkiye'nin güneyine, doğusuna bağlayacak önemli bir aks üzerinde olacak."

Dünyanın üçüncü en uzun çift tüplü tünelinde sona yaklaşıldı: Erzurum ile Trabzon arasında lojistik koridor olacak
FOTOĞRAF 11
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Trabzon-Gümüşhane kara yolu üzerinde yapımı devam eden Yeni Zigana Tüneli Projesi'nde yüzde 91 oranında kazı destekleme seviyesine gelindiğini bildirdi. Tünel tamamlandığında Trabzon ile Gümüşhane arası araçla 1,5 saat olan ulaşım 40 dakikaya düşecek.
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Doğu Karadeniz Bölgesi'ni Orta Doğu, Kafkaslar ve İran'a bağlayan tarihi İpek Yolu'nun geçtiği güzergahta olan ve tamamlandığında dünyanın üçüncü, Avrupa'nın ise en uzun çift tüplü kara yolu tüneli olacak Zigana Tüneli'nin inşaatında sona yaklaşıldığını belirten Bakanlık, 24 saat vardiyalı çalışmaları süren tünel inşaatında yüzde 91 oranında kazı destekleme seviyesine gelindiğini, ışığın görünmesine ise çift yönlü olarak 1,2 kilometre kalındığını bildirdi.
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, tamamlanmak üzere olan Zigana Tüneli için şu değerlendirmelerde bulundu:
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“Zigana Tüneli bittiğinde burası Erzurum ile Trabzon arasında hem lojistik koridor olarak hem de ulaşım açısından büyük önem ihtiva eden bir tünel olacak. Dünyanın en önemli, en büyük tünellerinden bir tanesi olarak bölgeye büyük hizmetler yapacak. Hem lojistik olarak Trabzon Limanı'nı Orta Anadolu'ya bağlayacak, Türkiye'nin güneyine, doğusuna bağlayacak önemli bir aks üzerinde olacak.
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Ağır vasıta sürücüleri ulaşımda güvenli ve ekonomik bir rahatlama yaşayacak<br> <br> Projenin dünya ve Avrupa'nın sayılı büyük projelerden biri olduğuna vurgu yapan Bakanlık, tamamlandığında dünyanın üçüncü, Avrupa'nın ise en uzun çift tüplü kara yolu tüneli olacak Zigana Tüneli'nin inşasının tüm hızıyla sürdüğünü ve yüzde 91 oranında kazı destekleme seviyesine gelindiğini belirterek, tünelin yurt içi kara yolu ulaşımı ile uluslararası ticaretin daha hızlı yapılmasına katkı sağlayacağına dikkat çekti. Bakanlık ayrıca yeni tünelin hizmete girmesiyle birlikte özellikle ağır vasıta sürücülerinin ulaşımda güvenli ve ekonomik bir rahatlama yaşayacağını aktardı.
Title
Tek tüpte ışığın görünmesine son 1,2 kilometre kaldı<br> <br> Projeyle Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Köstere köyü mevkiiyle Trabzon'un Maçka ilçesine bağlı Başarköy köyü arasında her biri 14,5 kilometre ve toplam 29 kilometre uzunluğunda çift tünel inşa edildiğini anımsatan Bakanlık, çift tüp uzunluğu 29 kilometre olan projede her iki tüpte de 13,3 kilometre olmak üzere toplamda 26,6 kilometrelik kazı işinin tamamlandığını bildirdi.
Title
Bakanlık, kazı işleminin yüzde 91'i tamamlanan tünelde beton kaplama imalatının da yüzde 68'lik kısmının tamamlandığını belirterek, Yeni Zigana Tüneli'nde tek tüpte ışığın görünmesine ise son 1,2 kilometre kalındığının bilgisini verdi.
Title
Erzurum ile Trabzon arasında lojistik koridor olacak<br> <br> Zigana Tüneli'nin bittiğinde Erzurum ile Trabzon arasında hem lojistik koridor olarak hem de ulaşım açısından büyük önem ihtiva eden bir tünel olacağına dikkat çeken Bakanlık, dünyanın en önemli, en büyük tünellerinden bir tanesi olarak Zigana Tüneli'nin hem lojistik olarak Trabzon Limanı'nı Orta Anadolu'ya bağlayacağını hem de Türkiye'nin güneyine, doğusuna bağlayacak önemli bir aks üzerinde olacağına vurgu yaptı.
Title
Yüzde 91 kazı, yüzde 68 kaplama işleri tamamlandı<br> <br> Proje uzunluğu 14,5 km olan Zigana Tüneli'nin Trabzon ili sınırları içerisinde Trabzon-Gümüşhane Yolu'nun 43,8. km'sinden başlayıp, 66,8. km'de Gümüşhane il sınırları içerisinde Köstere mevkiinde yapım çalışmaları tamamlanmak üzere olan Köstere Deresi-Gümüşhane arası Devlet Yolu güzergâhına bağlanacağını aktaran Bakanlık, Zigana Tüneli'nde bugüne kadar toplamda 2x13,3 km'lik yüzde 91 tünel kazı ve destekleme yapıldığını, ayrıca toplamda 2x 9,8 km'lik yüzde 68 kaplama işlerinin tamamlandığını bildirdi.
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Dünyanın üçüncü en uzun çift tüplü tünelinde sona yaklaşıldı: Erzurum ile Trabzon arasında lojistik koridor olacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, tamamlandığında dünyanın üçüncü, Avrupa'nın ise en uzun çift tüplü kara yolu tüneli olacak Zigana Tüneli'nde sona yaklaşıldığını bildirdi.
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