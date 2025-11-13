Yerele kentsel dönüşüm görevi

Türkiye’nin deprem kuşağında yer aldığı gerçeği, her yeni sarsıntıda yeniden hatırlatılıyor. 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 23 Nisan’da Marmara’da ve son olarak Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremler, riskli yapı stokunun ve plansız kentleşmenin neden olduğu tehlikeyi bir kez daha gündeme taşıdı. Bu tablo karşısında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, kentsel dönüşümde yeni bir dönemi başlatıyor. Bakanlık, "Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi"nin hazırlanmasını yerel yönetimler için zorunlu hale getirecek bir mevzuat düzenlemesi üzerinde çalışıyor.

BELEDİYELER SÜRECE ORTAK OLUYOR

Yeni düzenlemeyle belediyeler, kendi bölgelerindeki deprem riski, yapı stoku, nüfus yoğunluğu ve dönüşüm önceliklerini dikkate alarak kapsamlı kentsel dönüşüm strateji belgeleri hazırlamak zorunda olacak. Bu belgeler, dönüşüm süreçlerinin planlı, bütüncül ve sürdürülebilir biçimde yürütülmesini sağlayacak. Bakanlık eliyle yürütülen kentsel dönüşüm projelerinde, yerel yönetimlerin aktif desteği ve bölgesel bilgisi sürecin başarısı için kritik önem taşıyor. Yeni sistemle birlikte, belediyeler dönüşüm planlamalarında daha güçlü bir aktör haline gelecek. Strateji belgelerinde, öncelikli dönüşüm alanları, altyapı planlaması, yeşil alan dengesi, enerji verimliliği, taşınma süreçleri ve sosyal donatı alanları gibi unsurların detaylı biçimde yer alması bekleniyor. Böylece, yalnızca bina yenileme değil, yaşam alanlarının dirençli hale getirilmesi hedefleniyor.

2 MİLYON 350 BİN BAĞIMSIZ BİRİM YENİLENECEK

Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında bugüne kadar 59 ilde 291 riskli alan, 39 ilde 191 kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı, 11 ilde ise 20 yenileme alanı tespit edildi. Ayrıca, yeni yerleşim alanı olarak kullanılmak üzere 77 ilde 64 bin hektar rezerv yapı alanı belirlendi. Riskli yapıları tespit etmek için lisanslandırılan üniversiteler, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, yapı denetim firmaları ve laboratuvarları tarafından bugüne kadar 1 milyon 204 bin 72 bağımsız birimin riskli yapı olduğu tespit edilirken, dönüşüm alanlarıyla birlikte toplam 2 milyon 350 bin bağımsız birim kentsel dönüşüm kapsamına alındı.







