Akkuyu NGS'nin 4. Güç Ünitesi'ne ait reaktör basınç kabı sahaya teslim edildi

Rosatom'dan yapılan açıklamaya göre, ekipman, Rusya'nın Rostov bölgesindeki Volgodonsk şehrinde, şirketin makine yapım bölümü bünyesinde bulunan ve yüksek güçlü nükleer güç santralleri için reaktör ekipmanı üretiminde uzman olan Atommash fabrikasında üretildi. Reaktör basınç kabı sahaya 3. Güç Ünitesi için üretilen taşıma hava kilidi ve 4. Güç Ünitesine ait olan basınç dengeleyici ile ulaştı.

Karayolunun ardından denizyoluyla taşınan reaktör basınç kabı, özel kendinden tahrikli bir platform üzerinde iskeleye getirildi. Ekipman, deniz yoluyla 3 bin kilometreden fazla yol kat ederek Akkuyu NGS sahasındaki Doğu Kargo Terminali'ne ulaştı.

Güvenlik kurallarına uygun olarak yapılan indirme işleminin ardından depolama alanına taşınan reaktör basınç kabı, yapılacak kontrollerin ardından güç ünitesindeki yerine montajlanması için hazırlanacak.

Reaktör basınç kabının montajı, reaktör binasının silindirik kısmının açık üst kısmından "Open Top" teknolojisi kullanılarak yapılacak. Bu teknoloji, güç ünitesindeki inşaat ve montaj işlemlerini optimize etmeye olanak tanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Sergei Butckikh, reaktör basınç kabının NGS'nin temel bileşeni ve sahanın işletilmesi sırasında kontrollü zincirleme reaksiyonun gerçekleştiği yer olduğunu belirterek, "Reaktör basınç kabı aynı zamanda nükleer güç santralinin kalbi olarak da adlandırılır. Bu ekipman zaten birinci, ikinci ve üçüncü güç ünitelerine yerleştirildi. 4. Güç Ünitesi'nin reaktör basınç kabının gelmesi, Akkuyu NGS'nin tüm dört ünitesi için reaktör basınç kaplarının tamamlandığı anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.







