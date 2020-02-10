Yerli ürüne ‘tüketici’ röntgeni

Türkiye, iç tüketimde yerli üretimin rekabet gücünü artıracak. Ticaret Bakanlığı, yerli ürün tüketiminin özendirilerek görünürlüğü ve farkındalığını artıracak. Yeni yapılacak tüketici profili araştırmasıyla yerli ürün tercih eden tüketicilerin oranı, tercih etme ve etmeme nedenleri saptanacak ve buna göre yeni çalışma programı belirlenecek. Yerli ürünlerin tüketimini özendirmek amacıyla afiş basılarak dağıtılacak ve sosyal medyada tanıtılacak. Tüketicilere yönelik soru-cevap formatında hazırlanacak TV programının alt yapısı oluşturulacak.

İTHALİ YÜKSEK SEKTÖRLER

İthalatın yerli üretim üzerinden neden olduğu zarar ve tehditlere karşı yerli üretimin korunması sağlanacak. Mevcut mevzuat taranarak ithal ağırlığı yüksek olan sektörlerde yerli üretim koruyacak mekanizmalara ilişkin mevzuat çalışmaları yapılacak. Türk ihraç ürünlerinin üretim standardizasyonun sertifikasyonunda milli kurumların uluslararasılaştırılması sağlanacak. 2021-2025 Uygunluk Değerlendirme Strateji Belgesi hazırlanacak. Strateji belgesinin Türk ihraç ürünlerinin üretim standardizasyonunun sertifikasyonunda milli kurumların uluslararasılaştırılması imkan verecek uygulamalar içermesi sağlanacak.

KOLAY İHRACAT PLATFORMU

İhracatçıların küresel ticari verileri yakından takip edebilmeleri, devlet destekleri, potansiyel ürün ve pazarlar ile alıcı ülke uygulamaları hakkında bilgi edinmelerini sağlayacak, kapsamlı ve güncel verileri içeren dijital ‘kolay ihracat platformu’ kurulacak. Kolay ihracat platformu için oluşturulacak projenin analiz aşamasında veri kapsamı netleşecek. Kolay ihracat platformunun ilk iki fazı devreye alınacak.

REKLAM

YABANCI FİRMA VERİ SİSTEMİ

Türkiye’ye ait firma ve markaların tanıtımı ve bilinirliğinin sürdürülmesi sağlanacak. Yurt dışında gerçekleştirilen ticari heyetlerine katılan firmaların bilgileri ile temas kurulan yabancı firma bilgilerini içeren veri tabanı kurulacak ve düzenli aralıklarla güncellenecek.