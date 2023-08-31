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Ekonomi

Yıldız Holding Türkiye’nin en iyi işveren şirketleri arasında yer aldı

Yıldız Holding 'en iyi işveren' unvanına sahip şirketlere verilen “Great Place To Work” sertifikasını almaya hak kazandı. Yıldız Holding çalışanlarının oylarıyla alınan “Great Place to Work” sertifikasının gurur verici olduğunu belirten Yıldız Holding İnsan ve İş Destek Başkanı Bahattin Aydın, "İşveren algımızı ve çalışan deneyimini güçlendiriyoruz" dedi.

13:09 . 31/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Yıldız Holding İnsan ve İş Destek Başkanı Bahattin Aydın

Yıldız Holding İnsan ve İş Destek Başkanı Bahattin Aydın

Yıldız Holding, kurum kültürlerini ve çalışan deneyimini değerlendiren bağımsız araştırma kurumu Great Place to Work Enstitüsü tarafından verilen Great Place to Work® sertifikasının sahibi oldu.  Şirketlerin global düzeyde, çalışanlar tarafından nasıl değerlendirildiğini, sektördeki algıları ve iletişim stratejilerini ölçümleyen bu sertifika, çalışanlarla gerçekleştirilen anketler sonucunda en yüksek skorları elde eden şirketlere veriliyor.

Bahattin Aydın: İşveren algımızı ve çalışan deneyimini güçlendiriyoruz

Yıldız Holding çalışanlarının oylarıyla alınan “Great Place to Work” sertifikasının gurur verici olduğunu belirten Yıldız Holding İnsan ve İş Destek Başkanı Bahattin Aydın sözlerine şöyle devam etti: “Yurt içinde ve yurt dışında yaklaşık 70 farklı pasaporta sahip 75 bine yakın çalışanımızla global bir şirket olarak; başarımızın kaynağının çalışanlarımız olduğuna inanıyor ve stratejilerimizde ‘insan’ı odağımızda tutuyoruz.

'Hak kazandığımız sertifika ayrı bir önem taşıyor'

İşin geleceğini bütünsel bir dönüşüm süreci olarak ele alıyor; yeni nesil çalışma modelleri, stratejik iş yönetim aracı olarak gördüğümüz OKR, yetenek kazanım ve yönetim yaklaşımı, yetkinlik gelişimi, organizasyonel gelişim ve çalışan deneyimi odağında birçok projeyi yönetiyoruz. Çalışanlarımızın oylarıyla hak kazandığımız bu sertifika bu nedenle ayrı bir önem taşıyor. Yetenek ve organizasyonel gelişimi odağımıza alacak öncü uygulamalarımızla İK alanında fark yaratmaya devam edeceğiz.”


Yıldız Holding 6'ncı Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayımladı
Yıldız Holding 6'ncı Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayımladı

“İsrafsız Şirket” çalışma modelini tüm faaliyetlerinin odak noktasında tutan Yıldız Holding, 6’ncı Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayımladı. İlk defa bağımsız güvence beyanı bulunan raporda Yıldız Holding ve şirketlerinin gıda israfını önleme, atık yönetimi, karbonsuzlaşma, enerji ve su verimliliği alanlarındaki öncü çalışmalarının yanı sıra çalışanlardan değer zincirine, toplumsal faydadan inovatif iş modellerine ortaya koyduğu etkiye yer veriliyor. Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CEO’su Mehmet Tütüncü, “‘Bu Dünya Bizim’ yaklaşımıyla verimlilik, dijitalleşme ve insan odağında tüm ekosistemimizle birlikte dönüşerek değer yaratmayı hedefliyoruz” dedi.



#Yıldız Holding
#Great Place To Work
#Bahattin Aydın
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