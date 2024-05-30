Yılın en büyük e-ticaret fuarı İstanbul'da: WORLDEF ISTANBUL için geri sayım başladı

Global e-ticaret platformu WORLDEF tarafından düzenlenen bölgenin en büyük e-ticaret fuarı WORLDEF ISTANBUL 2024 için geri sayım başladı. Etkinliğe Türkiye ve global e-ticaret ekosisteminin yakından tanıdığı isimler de katılıyor. 6-7-8 Haziran 2024 tarihleri arasında İstanbul Yenikapı Etkinlik Alanında düzenlenecek etkinliğe 40 ülkeden 20 binden fazla ziyaretçi bekleniyor.

Ömer Nart: Özgün bir e-ticaret etkinliği hazırladık

WORLDEF Başkanı Ömer Nart, WORLDEF ISTANBUL 2024 etkinliğinin Türk üreticilere ve perakende markalara global pazarlara açılma fırsatı sunduğunu vurguladı. E-ticaret özelinde perakende teknolojilerine odaklanan e-ticaret fuarında özgün bir program hazırladıklarına dikkat çeken Nart, işletmeler arası iş birliği için yeni nesil B2B eşleştirme sistemi uygulayacaklarının altını çizdi.

Nart, “Etkiliğe katılacak firmalar, servis sağlayıcılar, üreticiler, tedarikçiler pavilyonlarda kategorize edildi. Pavilyonlarda her kategoriden sınırlı sayıda partner yer alacak. Böylece minimum rekabet maksimum iş birliği konsepti planlıyoruz.” dedi.

"Üretici stantlarında büyük bir ticaret dönecek"

WORLDEF ISTANBUL’da ziyaretçilerin birçok ilk ile karşılaşacağını ifade eden Nart, şöyle devam etti:

“İlk defa ‘e-ticaret odaklı üreticiler pavilyonu’ açıyoruz. Bu pavilyonda nitelikli üretici stantları yer alacak. Bu stantlarda global pazarlardan gelen büyük satıcılarla her kategoriden e-ticaret odaklı üreticileri bir araya getireceğiz. Özellikle üretici stantlarında büyük bir ticaret dönecek."

Ömer Nart

"Üreticiler ve tedarikçiler daralan iç piyasaya alternatif pazarlara ulaşabilecek"

Katılımcılara ve ziyaretçilere üç gün boyunca e-ticaret odaklı deneyimler sağlayacaklarına dikkat çeken Ömer Nart, “İstanbul’daki global e-ticaret fuarı, yılın en büyük e-ticaret etkinliği olacak. E-ticaret odaklı ürün ve hizmetleri geniş bir kitleye sunma fırsatı veriyoruz. Global pazaryerleriyle networking imkanı, potansiyel müşterilerle tanışma olanağı gibi Türk markaların her zaman bulamayacağı avantajlar var. E-ticaret ile yolu kesişen herkes, önemli iş birliklerinin tarafı olabilecek. Ayrıca, Türk üreticiler ve tedarikçiler, daralan iç piyasaya alternatif pazarlara ulaşabilecek.” diye konuştu.

Etkinliğe 40 ülkeden 20 binden fazla ziyaretçi bekleniyor

WORLDEF ISTANBUL, 40 ülkeden 20 binden fazla ziyaretçiyi ağırlayacak. Eşzamanlı üç sahnede 200’den fazla konuşmacı tecrübelerini paylaşacak. Ayrıca, 9200 metrekarelik alanda kurulacak stantlarda 450’den fazla perakende markası, üreticileri, tedarikçiler e-ticaret odaklı ürün ve hizmetlerini sergileme fırsatı bulacak. Amazon ve Etsy gibi global pazaryerlerinde satış yapan 1500’den fazla satıcının da katılacağı e-ticaret fuarında servis sağlayıcılar, e-ticaret yatırımcıları ve girişimciler de yer alacak.

Profesyoneller tecrübelerini paylaşacak

Dünyanın en büyük e-ticaret fuarlarından biri olarak konumlanan WORLDEF ISTANBUL, e-ticaret profesyonellerini bir araya getiriyor. Online ticaretin dinamik dünyasında yer almak, geleceğin e-ticaret trendlerini tanımak, ekosistemdeki yenilikleri deneyimlemek ve e-ticaretin geleceğini şekillendiren stratejileri keşfetmek için yeni fırsatlar sunacak etkinlik, e-ticaret dönüşürken, bu dönüşümün bir parçası olmak isteyen markalara benzersiz deneyimler sunacak.