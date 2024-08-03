Z Raporu Ağustos sayısı bayilerde

Uluslararası düzeni yeniden şekillendirmek için yapılan topyekûn savaşlar, dünya savaşı olarak adlandırılırken, son aylarda ABD, Çin ve Rusya eksenindeki gelişmeler çok sayıda liderin üçüncü dünya savaşını dillendirmesine neden oldu. Askeri savaşın nükleer felaketi de beraberinde getirebilme riski, savaşın askeri değil ekonomi ve siber alanlarda olma ihtimalini güçlendiriyor. Özellikle de ekonomi alanında büyük güçler arasında bir süredir devam eden uluslararası ticaret ve hukuk kurallarını ihlal eden düzenlemeler giderek sertleşiyor. Bu nedenle çok farkında olmasak da üçüncü dünya savaşı çoktan başlamış olabilir.

18,6 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM BEKLENTİSİ

Türkiye, Mali Eylem Görev Gücü (FATF) gri listesinden çıkması ve uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının kredi notu artımlarıyla yeniden yabancı yatırımcının radarına girdi. Sektör temsilcileri ve ekonomistler, yeni dönemde kredi risk primindeki gerilemeyle birlikte uluslararası yatırımcı girişi ve sermaye hareketliliğinde ivmelenme bekliyor. Atılacak reform adımları sayesinde ise Türkiye’ye yönelik planlanan 18,6 milyar dolarlık doğrudan yatırımın harekete geçebileceği değerlendiriliyor.

Son 20 yılda sağladığı ekonomik büyüme ile dikkatleri üzerine çeken Çin, savunma sanayisindeki yenilikçi teknolojiler ve askeri modernizasyon çabaları ile göze çarpıyor.

ÇİN’İN YÜKSELEN GÜCÜ: SAVUNMA SANAYİİ

Özellikle yapay zekâ, kuantum teknolojileri ve hipersonik silahlar gibi alanlarda kaydedilen önemli ilerlemeler, Çin’in bu konudaki kararlılığını ortaya koyuyor. Hem iç hem de dış güvenlik ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla büyük yatırımlar yaparak teknolojik gelişmeleri yakından izleyen Çin, küresel savunma sanayii ihracatında ise hızla yükselen bir güç olarak kendinden söz ettiriyor.

KÜRESEL SERVET VERGİSİ Mİ GELİYOR?

Milyarder vergisi, zengin vergisi ya da servet vergisi… İsmi ne olursa olsun son dönemlerde yüksek gelir grubundakilere yönelik vergilendirme tartışmaları tüm dünyada yeniden gündemde. Birçok ülkede ultra zenginlerin, ortalama vatandaşlardan çok daha düşük oranda vergilendirilmesi ve küresel ısınmanın yarattığı tahribata karşı milyarderlerden küresel servet vergisi alınması çağrısı gündemi meşgul etse de servet vergisinin uygulanmasının zorlukları ve sakıncaları da var.

Z RAPORU YAZARLARI GELİŞMELERİ YORUMLUYOR

Z Raporu’nun yazar kadrosu da ekonomi gündemine dair görüşlerini kaleme almayı sürdürüyor. Semra Karabaş, Ali Saydam, İbrahim Acar, Doç. Dr. Levent Yılmaz, Prof. Dr. Kadir Tuna, Dr. Mehmet Akif Soysal ve Prof. Dr. Metin Toprak gündemdeki son gelişmeleri değerlendirirken; Mustafa Özel, İz Bırakanlar köşesinde ‘Beymen Yönetim Felsefesi’ konusunu ele alıyor.







