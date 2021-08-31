Gözler Rekabet Kurulu'nda

Rekabet Kurulu Mayıs 2020’de aralarında zincir marketlerin de bulunduğu 29 teşebbüs hakkında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’u ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi amacıyla soruşturma başlatmıştı. Aradan 1,5 yıl geçmesine rağmen kurul kararı henüz açıklanmadı ancak tüketici dernekleriyle organize perakende sektörü arasındaki tartışma sürüyor.

WHATSAPP GRUBU İDDİASI

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu’nun geçtiğimiz günlerde yaptığı “Zincir marketler whatsapp grubu kurup ortak fiyat belirliyor” açıklaması tartışmayı yeniden alevlendirdi. Ağaoğlu’nun sözlerine tepki gösteren Gıda Perakendecileri Derneği (GPD), yaptıkları yazılı açıklamada “Zincir marketler whatsapp grubu kurup ortak fiyat belirliyor” açıklaması hiçbir şekilde gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Gıda perakendecilerini zan altında bırakıldığını savunan GPD, "Üyemiz gıda perakendecisi zincir marketler, halkın her türlü ihtiyacının en ekonomik, kaliteli, halk sağlığına, gıda güvenliğine ve ilgili mevzuata uygun şekilde karşılanması için ülkemizin 81 ilinde faaliyet gösteren, tüm operasyonları kayıtlı, kurallı ve her zaman denetlenebilir kurumsal işletmelerdir” dedi.

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GDP: ORTAK FİYAT BELİRLEMEK İMKANSIZ

Ürün fiyatlarının ortaklaşa bir kararla artırılması veya düşürülmesinin ortak bir fiyat belirlenmesinin mümkün olmadığının belirtildiği GPD açıklamasında, şunları kaydedildi: “Bir ürünün fiyatını sadece satıcı değil, başta tedarik maliyeti olmak üzere tüm giderler, sonra arz ve talep koşulları belirler. Birbirine yakın satış fiyatlarının sebebi 'anlaşma' gibi asılsız bir iddianın aksine; sektördeki çok yoğun rekabet, yükselen tedarik maliyetleri ve bunlara bağlı olarak maliyetlere yakın etiket fiyatlarına ulaşılmasıdır. Fiyatların artışında organize perakendenin rolü olduğu algısı da tamamen yanlış bir algı olarak değerlendirilmelidir. Kaldı ki organize perakendenin enflasyon ile mücadeledeki olumlu rolü ve etkisi global örneklerde görüldüğü gibi, ülkemizde de çoğu karar verici mekanizma tarafından tespit edilmektedir."

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