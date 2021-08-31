Ekonomi Gözler Rekabet Kurulunda
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Gözler Rekabet Kurulu'nda

Kovid-19 salgını ortamını fırsat bilerek aşırı zam yapıldığı tartışması sürüyor. Mahkemelik olan tüketici dernekleri ile organize perakende marketleri arasındaki tartışmada Rekabet Kurulu'nun kararı belirleyici olacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Zincir marketler konusunda gözler Rekabet Kurulunda
Arşiv

Rekabet Kurulu Mayıs 2020’de aralarında zincir marketlerin de bulunduğu 29 teşebbüs hakkında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’u ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi amacıyla soruşturma başlatmıştı. Aradan 1,5 yıl geçmesine rağmen kurul kararı henüz açıklanmadı ancak tüketici dernekleriyle organize perakende sektörü arasındaki tartışma sürüyor.

WHATSAPP GRUBU İDDİASI

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu’nun geçtiğimiz günlerde yaptığı “Zincir marketler whatsapp grubu kurup ortak fiyat belirliyor” açıklaması tartışmayı yeniden alevlendirdi. Ağaoğlu’nun sözlerine tepki gösteren Gıda Perakendecileri Derneği (GPD), yaptıkları yazılı açıklamada “Zincir marketler whatsapp grubu kurup ortak fiyat belirliyor” açıklaması hiçbir şekilde gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Gıda perakendecilerini zan altında bırakıldığını savunan GPD, "Üyemiz gıda perakendecisi zincir marketler, halkın her türlü ihtiyacının en ekonomik, kaliteli, halk sağlığına, gıda güvenliğine ve ilgili mevzuata uygun şekilde karşılanması için ülkemizin 81 ilinde faaliyet gösteren, tüm operasyonları kayıtlı, kurallı ve her zaman denetlenebilir kurumsal işletmelerdir” dedi.

GDP: ORTAK FİYAT BELİRLEMEK İMKANSIZ

Ürün fiyatlarının ortaklaşa bir kararla artırılması veya düşürülmesinin ortak bir fiyat belirlenmesinin mümkün olmadığının belirtildiği GPD açıklamasında, şunları kaydedildi: “Bir ürünün fiyatını sadece satıcı değil, başta tedarik maliyeti olmak üzere tüm giderler, sonra arz ve talep koşulları belirler. Birbirine yakın satış fiyatlarının sebebi 'anlaşma' gibi asılsız bir iddianın aksine; sektördeki çok yoğun rekabet, yükselen tedarik maliyetleri ve bunlara bağlı olarak maliyetlere yakın etiket fiyatlarına ulaşılmasıdır. Fiyatların artışında organize perakendenin rolü olduğu algısı da tamamen yanlış bir algı olarak değerlendirilmelidir. Kaldı ki organize perakendenin enflasyon ile mücadeledeki olumlu rolü ve etkisi global örneklerde görüldüğü gibi, ülkemizde de çoğu karar verici mekanizma tarafından tespit edilmektedir."

Ucuz finansmanla lisanslı depo imkanı
EKONOMİ
Ucuz finansmanla lisanslı depo imkanı

Üretimin önündeki üç engel: Sanayici siparişle değil bunlarla uğraşıyor
EKONOMİ
Üretimin önündeki üç engel: Sanayici siparişle değil bunlarla uğraşıyor
Abone Ol Google News
BAE ile ilişkiler düzeldi

BAE ile ilişkiler düzeldi

Erdoğan Abu Dabi Veliaht Prensi Nahyan ile görüştü.
Tablo detayı

Tablo detayı

Erdoğan'ın 30 Ağustos tebriklerini kabulünde dikkat çekti.
Hiçbir yere gitmiyoruz

Hiçbir yere gitmiyoruz

​Türk iş adamları Afganistan'ı terk etmeyi düşünmüyor.
ABD DEAŞ’lı diye adamını vurdu

ABD DEAŞ’lı diye adamını vurdu

​Kabil saldırısının ardından işgalin özeti gibi bir dram çıktı.
Patlatıp gidiyorlar

Patlatıp gidiyorlar

​Taliban'ın üst düzey yetkilisi, Yeni Şafak'a konuştu.
Ay Yıldız kalesi

Ay Yıldız kalesi

​Komuta kademesi tek karargahta toplanıyor.
Tahliyeler için Taliban’dan güvence

Tahliyeler için Taliban’dan güvence

​Türkiye'nin de yer aldığı yüz ülkeden ortak açıklama.
Mehmetçik gönüllerde taht kurdu

Mehmetçik gönüllerde taht kurdu

​20 yıl boyunca silah değil yardım eli uzattı.
Macron'a rahip tokadı

Macron'a rahip tokadı

​Irak'ta Hristiyanların verdiği tepkiyle neye uğradığını şaşırdı.

​Yeni Şafak Kabil'den bildiriyor: Başkent'te zafer kutlaması.

Son yirmi dört saatin bilançosu belli oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.