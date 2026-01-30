Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Ziraat Bankası’ndan uluslararası piyasalarda güçlü adım: 1 milyar dolarlık rekor DPR finansmanı

Ziraat Bankası’ndan uluslararası piyasalarda güçlü adım: 1 milyar dolarlık rekor DPR finansmanı

13:2430/01/2026, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Türkiye'de finans sektöründe son yıllarda tek seferde sağlanan en uzun vadeli ve en yüksek tutarlı DPR işlemi.
Türkiye'de finans sektöründe son yıllarda tek seferde sağlanan en uzun vadeli ve en yüksek tutarlı DPR işlemi.

Ziraat Bankası, uluslararası piyasalardaki güçlü konumunu pekiştiren önemli bir işleme daha imza attı. Ziraat Bankası, Havale Akımlarına Dayalı Seküritizasyon Programı (DPR) kapsamında, uluslararası ölçekte saygın bir kurumsal yatırımcıdan 5 yıl anapara geri ödemesiz, toplam 12 yıl vadeli 1 milyar ABD doları tutarında uzun vadeli dış finansman işlemini başarıyla tamamladı.

Dış finansman işlemi son yıllarda ülkemiz finans sektöründe tek seferde gerçekleştirilen en uzun vadeli ve en yüksek tutarlı DPR finansmanı olma özelliği taşımasının yanı sıra; küresel yatırımcıların uzun vadeli perspektifle Türkiye’ye ve Ziraat Bankası’na duyduğu güvenin güçlü bir göstergesi olarak öne çıkıyor.

Uluslararası Piyasalardan Uzun Vadeli Güven ve Güçlü Talep Küresel finansal koşulların dalgalı seyrettiği bir dönemde başarıyla tamamlanan işlem, Ziraat Bankası’nın uluslararası yatırımcılar nezdindeki güvenilirliğini, istikrarlı fonlama yapısını ve sağlam bilanço kompozisyonunu bir kez daha teyit etti.

Uzun vadeli yatırım anlayışına sahip kurumsal yatırımcıların programa gösterdiği ilgi; Bankanın sürdürülebilir finansman stratejisinin ve uluslararası operasyonel kapasitesinin doğru bir zeminde konumlandığını ortaya koydu.

DPR programı stratejik bir finansman aracı olmayı sürdürüyor

Ziraat Bankası, artan dış ticaret hacmi ve küresel ölçekte büyüyen havale akımları doğrultusunda DPR Programı’nı, uzun vadeli ve çeşitlendirilmiş dış finansman kaynakları oluşturma stratejisinin temel yapı taşlarından biri olarak etkin ve stratejik biçimde kullanmaktadır. Bu program sayesinde Banka, uzun vadeli, öngörülebilir ve maliyet etkin kaynaklara erişimini sürdürürken; Türkiye ekonomisinin ihtiyaç duyduğu alanlarda kesintisiz finansman desteği sağlamayı amaçlıyor.

Alpaslan Çakar: Küresel ölçekte duyulan güven bankamızın gücünü ve istikrarını teyit ediyor

İşleme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, Banka’nın uluslararası operasyonel gücüne dikkat çekerek şu açıklamalarda bulundu:

“Yurt içinde dış ticarette liderliğini sürdüren Ziraat Bankası, yurt dışında da 20 ülke 128 noktada faaliyet gösteriyor. Dünyanın dört bir yanındaki muhabir bankalarımız aracılığıyla dış ticaretin finansmanına yönelik çözümler ve uluslararası ödeme hizmetleri sunuyoruz. Uzun yıllara dayanan bu iş birlikleri, Bankamızın küresel finans sistemindeki güçlü konumunu istikrarlı biçimde pekiştiriyor”

Çakar, gerçekleştirilen finansmanın Bankamıza ve Ülkemize duyulan güvenin somut bir göstergesi olduğunu vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü:

“Havale Akımlarına Dayalı Seküritizasyon Programımız kapsamında sağladığımız 1 milyar dolarlık uzun vadeli kaynak, Bankamızın finansal dayanıklılığına ve bilanço gücüne duyulan güvenin açık bir göstergesidir. Uluslararası kurumsal yatırımcıların uzun vadeli perspektifle bu işleme katılımı, Ziraat Bankası’nın küresel ölçekteki itibarını net biçimde ortaya koymaktadır”

Kaynak üretim ekonomisini ve sürdürülebilir büyümeyi destekleyecek

Sağlanan finansmanın kullanım alanlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çakar;
“Bu kaynak; başta tarım, ihracat, KOBİ’ler ve yatırım odaklı sektörler olmak üzere, üretimi destekleyen ve sürdürülebilir ekonomik büyümeye katkı sağlayan alanlarda değerlendirilecektir. Ziraat Bankası olarak, reel sektörü destekleyen güçlü finansman yapımızla Türkiye ekonomisinin büyüme yolculuğuna katkı sunmaya devam edeceğiz”
dedi.

Uzun vadeli ve çeşitlendirilmiş fonlama stratejisi kararlılıkla sürdürülüyor

Ziraat Bankası, kurumsal bankacılık ve dış ticaret alanındaki lider konumunu korurken; uzun vadeli, istikrarlı ve çeşitlendirilmiş dış finansman kaynaklarını artırmaya yönelik stratejilerini önümüzdeki dönemde de sürdürmeyi hedefliyor.Gerçekleştirilen bu işlem, Banka’nın yalnızca bugünkü finansal gücünü değil, aynı zamanda gelecek vizyonunu, sürdürülebilir büyüme anlayışını ve uluslararası piyasalardaki derinliğini de güçlü biçimde yansıtıyor.

#Ziraat Bankası
#finansman
#Vadeli İşlem
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
AÖF final sınav sonuçları nasıl sorgulanır? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi Sonuç Sorgulama Ekranı