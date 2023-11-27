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Ekonomi

Ziraat Kuleleri İstanbul Finans Merkezi’nde LEED Platinum Sertifikasını alan ilk proje oldu

Ziraat GYO tarafından geliştirilen İstanbul Finans Merkezi (İFM) Ziraat Kuleleri Projesi, çevreye duyarlı tasarımı, ileri teknolojiye sahip akıllı uygulamalar konusundaki öncü yaklaşımı ve çevresel sürdürülebilirlik misyonu ile dünyada sınırlı sayıda binanın alabildiği LEED Platinum sertifikasını almaya hak kazanmıştır.

16:08 - 27/11/2023 الإثنين
Yeni Şafak
Ziraat Kuleleri İstanbul Finans Merkezi’nde LEED Platinum Sertifikasını alan ilk proje oldu.

Ziraat Kuleleri İstanbul Finans Merkezi’nde LEED Platinum Sertifikasını alan ilk proje oldu.

İFM Ziraat Kuleleri Projesi’nde, LEED Platinum sertifikası gereklilikleri, tasarım ve inşaat süreci boyunca ön planda tutularak titizlikle uygulanmıştır. Projede kullanılan tüm malzeme, ekipman, makine grupları ve elektro-mekanik sistemler enerji verimliliği ve çevresel etkileri göz önünde bulundurularak tasarlanmış ve uygulamaları yapılmıştır. Ziraat GYO’nun, tüm projelerinde çevresel sürdürülebilirlik ve kaliteye verdiği önem, liderliği ve vizyoner yaklaşımı Ziraat Kuleleri projesinin global çapta en prestijli sertifika olan LEED Platinum sertifikasına ulaşmasını sağlayan faktörler olmuştur.


İFM Ziraat Kuleleri Projesi, İstanbul Finans Merkezi’nde LEED Platinum sertifikasını almaya hak kazanan ilk ve tek proje olurken, ülkemizde ise sayılı projeler arasındaki yerini almıştır. Bu başarı ile

Ziraat GYO`nun sürdürülebilir inşaat uygulamalarına verdiği önem uluslararası ölçekte bir kez daha teyit edilmiştir.


LEED Sertifikası

LEED; binaları canlı, nefes alan organizmalar olarak gören bir felsefeye sahiptir ve yeşil binalarda mükemmelliğin dünya çapında kabul görmüş bir sembolüdür. Yeşil binalar, sağlığımızdan soluduğunuz havaya ve içtiğimiz suya kadar pek çok konuda hayatımızı daha sürdürülebilir bir şekilde yaşamamıza olanak tanımaktadır. LEED sertifikalı binalar %34 daha düşük CO₂ salınımına, %25 daha az enerji ve %11 daha az su tüketimine sahip olup, 80 milyon ton daha az atık üretilmesini sağlamakta.



#İstanbul Finans Merkezi
#Ziraat Bankası
#ekonomi
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