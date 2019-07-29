Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğana ilanlı teşekkür
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ziraat odasından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilanlı teşekkür

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilanlı teşekkür

Giresun Ziraat Odası, 2019 ürünü Giresun kalite fındığa 17 lira taban fiyatı açıklamasından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür için yerel gazetelere ilan verdi.

Haber Merkezi AA
Giresun Ziraat Odası tarafından gazetelere verilen teşekkür ilanı.
Giresun Ziraat Odası tarafından gazetelere verilen teşekkür ilanı.

Oda başkanı Nurittin Karan, hasat öncesi fındık taban fiyatının açıklanmasının üretici adına önemli ve rakamın da memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Çiftçinin serbest piyasanın insafına bırakılmadığını, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) Kurban Bayramı sonrası alımlara başlayacağını kaydeden Karan, üreticilerin ilk kez hasada kafasında soru işaretleri olmadan başlayacağını belirtti.

Fındıkta fiyat sevinci
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Karan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fındık üreticisinin yanında olduğunu bir kez daha gösterdiğine vurgu yaparak, şöyle konuştu:

"Biz de üreticilerin temsilcisi olarak, mahalli gazetelere ilan vererek kararın alınmasında başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Tarım ve Orman Bakanı Sayın Bekir Pakdemirli'ye, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Nurettin Canikli'ye, Ziraat Odaları Genel Başkanı Sayın Şemsi Bayraktar, AK Parti Giresun Milletvekilleri Cemal Öztürk, Kadir Aydın ve Sabri Öztürk ile emeği geçen herkese teşekkür etmek istedik."

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